РФ в рамках мирної угоди прагне контролю не тільки над Донеччиною і Луганщиною, а і над Запорізькою та Херсонською областями, - Bild

Про це повідомляє Bild.

Джерела видання стверджують, що російський диктатор Володимир Путін і далі хоче захопити всю територію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Його пропозиція щодо припинення вогню є лише частковою і стосується відмови від атак на енергетичні об'єкти та великі міста, а не повного припинення війни.

Зазначається, що США пропонували Росії заморозити війну по лінії фронту в обмін на послаблення санкцій та укладення нових економічних угод, однак Кремль на це не погодився.

Також видання інформує, що спецпредставник США Стів Віткофф помилково сприйняв слова Путіна як поступку. Зокрема, російську вимогу про "мирний відхід" українців з Херсона та Запоріжжя він трактував як пропозицію, що росіяни самі покинуть ці регіони.

Що передувало

У середу, 6 серпня, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Їхній діалог тривав близько трьох годин. За словами глави Білого дому, переговори були продуктивними.

8 серпня Bloomberg і WSJ повідомляли, що американські та російські чиновники розглядають варіанти угоди, яка може завершити війну, але передбачає, що Росія збереже контроль над окупованими територіями України.

Цього ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Росією та Україною передбачатиме деякий обмін територіями.

Згодом американський президент повідомив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска наступної пʼятниці 15 серпня.

Видання Axios поінформувало, що перед зустріччю між Трампом і Путіним, високопосадовці США, України та європейських країн проведуть переговори у Великій Британії, щоб узгодити спільні позиції.

ЗМІ також повідомляли, що Володимир Зеленський може доєднатися до зустрічі американського лідера із російським диктатором, яка запланована на 15 серпня.

Володимир Зеленський 9 серпня наголосив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії. Він також підтвердив, що готовий працювати заради справедливого миру.