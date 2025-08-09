Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Дарувати свою землю окупанту українці не будуть, - Зеленський про "обмін територіями"

Дарувати свою землю окупанту українці не будуть, - Зеленський про "обмін територіями"

Марія Музиченко
9 серпня, 2025 субота
09:12
Війна з Росією Володимир Зеленський

Ранком суботи, 9 серпня 2025 року, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не поступиться Росії своїми територіями та висловив готовність працювати заради справедливого миру

Зміст

Про це президент повідомив у себе в telegram-каналі після того, як стало відомо про заплановану на 15 серпня зустріч Путіна з Трампом щодо України та появу у західних медіа публікацій про нібито готовність РФ піти на припинення вогню в обміна на втрату Україною Криму, Донеччини й Луганщини.

"Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що українці захищають свою землю, а Росія чинить зло, і наголосив, що агресор не має отримати жодних нагород за свої дії.

"Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, – вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення, вони ніколи не спрацюють", - наголосив президент.

Він висловив готовність працювати з президентом США Дональдом та Трампом та іншими партнерами задля досягнення довготривалого миру.

Що передувало

8 серпня Bloomberg і WSJ повідомляли, що американські та російські чиновники розглядають варіанти угоди, яка може завершити війну, але передбачає, що Росія збереже контроль над окупованими територіями України.

Цього ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Росією та Україною передбачатиме деякий обмін територіями.

Згодом американський президент повідомив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска наступної пʼятниці 15 серпня.

Видання Axios поінформувало, що перед зустріччю між Трампом і Путіним, високопосадовці США, України та європейських країн проведуть переговори у Великій Британії, щоб узгодити спільні позиції.

ЗМІ також повідомляли, що Володимир Зеленський може доєднатися до зустрічі американського лідера  із російським диктатором, яка запланована на 15 серпня.

2025, понедiлок
11 серпня
20:43
Володимир Зеленський
Росія переміщує війська, готуючись до нових наступів, а не перемир'я, - Зеленський
20:37
Мігель Урібе
У лікарні помер потенційний кандидат у президенти Колумбії Мігель Урібе, на якого скоїли замах у червні
20:28
Ексклюзив
вакцинація
Циркулює нова мутація штаму Омікрон: головний держсанітарний лікар про зростання захворюваності на COVID у Києві
20:11
нафта роснефть
Саратовський НПЗ Роснафти припинив роботу через дронову атаку, - Bloomberg
20:05
OPINION
Сатанинський механізм знищення народу через руйнування довіри
19:57
Резерв+
У Резерв+ додали функцію сплати штрафу за неприбуття за повісткою
19:48
Оновлено
Володимир Зеленський
"Є реальний шанс досягти миру": Зеленський провів розмови з президентом Литви, прем'єрами Індії й Канади та принцом Саудівської Аравії
19:44
Андрій Костін
"Це питання наразі не на часі": посол у Нідерландах Костін про притягнення до відповідальності союзників РФ
19:39
Оновлено
РФ вдарила по автовокзалу у Запоріжжі (10 серпня 2025 року)
Удар РФ по автовокзалу в Запоріжжі 10 серпня: кількість постраждалих зросла до 23
19:38
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Є комплекс факторів: Defense Express про зменшення кількості ударів "шахедами"
19:26
Оновлено
Дональд Трамп
Обмовка про зустріч з Путіним у РФ, територіальні поступки й майбутні перемовини: Трамп виступив з заявами про війну в Україні
19:24
Російська армія просунулася у трьох населених пунктах Донеччини, - DeepState
19:15
Азербайджан Вірменія
Азербайджан і Вірменія опублікували текст мирної угоди. У ЦПД назвали її жорстким приниженням Москви
18:45
Оновлено
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Європейські лідери та Зеленський проведуть телефонну розмову з Трампом перед його зустріччю з Путіним
18:35
Ексклюзив
Казімєж Вуйціцький
"Я б сказав полякові чи німцеві - ти можеш сам поїхати на фронт": журналіст Вуйціцький про ставлення до мігрантів з України призовного віку
18:31
Україна ЄС
Вважаємо, що вступ України та Молдови до ЄС має відбутися одночасно, – Свириденко
18:07
OPINION
Росія не чекатиме, поки Європа підготується до російського удару
18:05
"Білі янголи"
"Білі янголи" евакуювали з Покровського району 24 цивільних: серед них жінка, яку двічі діставали з-під завалів
17:53
Від початку доби на фронті зафіксували 65 боїв: на Покровському напрямку ЗСУ відбили 18 атак
17:53
оптоволоконний безпілотник
Міноборони визначило перелік підрозділів та посад операторів дронів для військових за контрактом до 25 років
17:52
Кароль Навроцький
Президент Навроцький під час візиту у США обговорить з Трампом розміщення американських військ у Польщі й відносини з Україною
17:44
Ексклюзив
"Ми можемо стати зброярнею світу, але треба міняти систему", – ветеран та керівник громадської ради при міноборони про корупцію у воєнній сфері
17:41
снаряди калібру 155 мм після виробничого процесу на заводі боєприпасів у Пенсільванії, США
Польща за 2 роки планує збільшити виробництво снарядів калібру 155 мм ушестеро
17:28
новини Тернопільщини
Палив електропідстанції в Уманському районі: в Україні агента ФСБ засудили до 15 років ув'язнення
17:18
ЗАЕС
Росіяни пошкодили інфраструктуру, яка здійснює моніторинг радіаційної обстановки на ЗАЕС
17:17
Учасники U2 опублікували заяви щодо Ізраїлю та Гази: "Ми не політичні експерти, але хочемо висловити позицію"
17:06
Ексклюзив
Чоловік в Кароліно-Бугаз підірвався на очах власних дітей: у ДСНС розповіли деталі трагедії і дали поради, як уникнути подібних випадків 
17:01
Україна ЄС
ЄС отримав 1,6 млрд євро доходів від заморожених активів РФ. Їх передадуть Україні у вигляді кредитів
16:58
Ексклюзив
Необхідна політична воля: представники кримськотатарського меджлісу сподіваються на офіційне визнання від оновленого уряду
16:42
Після звинувачень Костянтина Темляка у насильстві Jerry Heil і Yarmak перезнімуть кліп з відео українців
16:40
на фото Володимир Зеленський
Зеленський на Ставці доручив значно збільшити фінансування для бойових підрозділів
16:28
діти, злочини росії
"Має ознаки торгівлі людьми": Лубінець звернувся до правоохоронців щодо створення росіянами "каталогу" українських дітей
16:14
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
За минулий тиждень РФ застосувала проти України понад 1 тис. авіабомб і майже 1400 ударних дронів, – Зеленський
16:12
Колумбійський співак Малума перервав шоу через жінку, яка взяла на концерт однорічну дитину
16:04
морський телекомунікаційний кабель
Фінляндія висунула звинувачення капітану й двом офіцерам танкера Eagle S у пошкодженні кабелів у Балтійському морі
16:00
OPINION
Нарцисизм та путінопоклонство Трампа неперевершені
15:59
штучний інтелект
"Перевершує іноземні аналоги": в Україні створили дрон із ШІ, який вражає цілі на відстані понад 50 км
15:54
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:51
діти Україна
Окупанти депортували з Миколаївщини 15 дітей: фігурантів внесли до санкційних списків, а обвинувальний акт скерували до суду
15:44
АЕС "Гравлін"
Через нашестя медуз у Франції зупинила роботу атомна станція
Більше новин
