Дарувати свою землю окупанту українці не будуть, - Зеленський про "обмін територіями"

Про це президент повідомив у себе в telegram-каналі після того, як стало відомо про заплановану на 15 серпня зустріч Путіна з Трампом щодо України та появу у західних медіа публікацій про нібито готовність РФ піти на припинення вогню в обміна на втрату Україною Криму, Донеччини й Луганщини.

"Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що українці захищають свою землю, а Росія чинить зло, і наголосив, що агресор не має отримати жодних нагород за свої дії.

"Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, – вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення, вони ніколи не спрацюють", - наголосив президент.

Він висловив готовність працювати з президентом США Дональдом та Трампом та іншими партнерами задля досягнення довготривалого миру.

Що передувало

8 серпня Bloomberg і WSJ повідомляли, що американські та російські чиновники розглядають варіанти угоди, яка може завершити війну, але передбачає, що Росія збереже контроль над окупованими територіями України.

Цього ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Росією та Україною передбачатиме деякий обмін територіями.

Згодом американський президент повідомив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска наступної пʼятниці 15 серпня.

Видання Axios поінформувало, що перед зустріччю між Трампом і Путіним, високопосадовці США, України та європейських країн проведуть переговори у Великій Британії, щоб узгодити спільні позиції.

ЗМІ також повідомляли, що Володимир Зеленський може доєднатися до зустрічі американського лідера із російським диктатором, яка запланована на 15 серпня.