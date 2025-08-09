Високопосадовці США, України та ЄС проведуть зустріч у Великій Британії перед самітом Трампа і Путіна, - Axios
Високопосадовці зі США, України та кількох європейських країн планують зустрітися цими вихідними у Великій Британії, щоб спробувати досягти спільних позицій перед запланованою зустріччю між американським лідером Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним
Про це пише Axios із посиланням на джерела.
Зазначається, що ідея проведення зустрічі у Великій Британії виникла під час телефонної конференції між американськими, українськими та європейськими посадовцями в п’ятницю, 8 серпня.
За словами джерел видання, Україна та кілька союзників по НАТО висловлюють занепокоєння, що Трамп може погодитися на пропозиції Путіна щодо завершення війни, не врахувавши їхніх позицій.
У середу американський лідер провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами, щоб поінформувати їх про результати зустрічі свого спецпосланця Стіва Віткоффа з Путіним.
За інформацією видання, Віткофф сказав учасникам, що Путін готовий закінчити війну, якщо Україна погодиться віддати Луганську й Донецьку області, а також Крим.
За словами джерел, принаймні деякі учасники дзвінка дійшли висновку, що Путін також погодився відмовитися від претензій на частково окуповані території Херсонської та Запорізької областей. Однак наступного дня, під час іншої розмови з високопосадовцями з України та Європи, Віткофф уточнив, що Путін погодився лише заморозити поточні позиції Росії в цих регіонах.
Українські посадовці кажуть, що не до кінця розуміють деталі російської пропозиції та позицію США.
Один із них сказав виданню, що навіть якщо Зеленський погодиться на вимоги Путіна, йому доведеться оголосити референдум, адже за Конституцією України він не може віддавати території.
- 8 серпня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що мирна угода між Росією та Україною передбачатиме деякий обмін територіями.
- Також він заявив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска наступної пʼятниці.
- Біла Церква
