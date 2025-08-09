"Наші аргументи чують". Єрмак доповів Зеленському про зустріч з Венсом у Британії
Президент Володимир Зеленський заявив, що вже отримав доповідь очільника ОП Андрія Єрмака за наслідками зустрічі британської, американської та української сторін у Великій Британії
Про це він розповів у вечірньому зведенні.
"Вже була щойно доповідь нашої команди з Британії – Андрія Єрмака. Були перемовини безпекових представників Сполучених Штатів та Європи: Україна, США – віцепрезидент Венс, – Британія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія, Польща", - сказав президент.
За його словами, зустріч була конструктивною, а всі українські сигнали передали.
"Наші аргументи чують. Небезпеки враховують. Шлях до миру для України має визначатися разом і тільки разом з Україною, це принципово. І важливо, щоб спільні підходи, спільне бачення спрацювали на справжній мир. Консолідована позиція. Припинення вогню. Припинення окупації. Припинення війни", - підкреслив очільник держави.
Сам Єрмак каже, що під час зустрічей з європейськими безпековими радниками, міністром закордонних справ Британії та віцепрезидентом США позиції звучали чіткі: надійний, тривалий мир можливий лише з Україною за столом переговорів, із повагою до нашого суверенітету та без визнання окупації.
"Припинення вогню – потрібне. Лінія фронту – не кордон. Партнери підтримують нас не лише словами - допомога триватиме у військовій, фінансовій та санкційній площині, поки агресія не зупиниться", - наголосив Єрмак.
Окремо він подякував віцепрезиденту США Джей Ді Венсу за участь у спільних дискусіях, повагу до всіх точок зору та зусилля заради надійного миру.
- 9 серпня президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з прем’єр-міністрами Великої Британії Кіром Стармером, Естонії Крістеном Міхалом, Данії Метте Фредеріксен, Іспанії Педро Санчесом та президентами Франції Емманюелем Макроном й Фінляндії Александром Стуббом.
- Як і зустріч у Лондоні, ці розмови Зеленського пов'язані з призначеною на 15 серпня особистою зустріччю Трампа з Путіним на Алясці. Темою №1 їхніх перемовин буде питання війни РФ проти України.
