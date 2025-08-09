Україна та Європа представили США власний мирний план для перемовин із Путіним, - WSJ

Про це пише Європейська правда з посиланням на The Wall Street Journal.

Цю пропозицію було представлено в суботу, 9 серпня 2025 року, на зустрічі радників з національної безпеки. З американського боку в консультаціях брали участь віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, а також посланники президента Стів Віткофф і Кіт Келлог.

За словами джерел видання, європейські союзники України переконані, що план може стати основою для майбутніх переговорів між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

Згідно з повідомленням, головною умовою плану є обов’язкове припинення бойових дій до початку будь-яких подальших кроків. Крім того, можливі територіальні поступки відбуватимуться лише на взаємній основі: у разі виведення українських військ з певних регіонів Росія має залишити інші окуповані території.

"Не можна розпочинати процес, поступаючись територією в розпалі бойових дій", – зазначив один зі співрозмовників видання.

План також передбачає, що будь-які поступки з боку України мають супроводжуватися залізними гарантіями безпеки, зокрема перспективою вступу до НАТО. Його метою є встановлення спільної червоної лінії для Києва та європейських союзників, яка діятиме під час можливих переговорів з Росією.

Європейські представники також наголосили, що майбутнє України не може обговорюватися без її участі, і підтвердили готовність продовжувати військову та фінансову підтримку Києва, незалежно від позиції Вашингтона.

Що передувало

У середу, 6 серпня, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Їхній діалог тривав близько трьох годин. За словами глави Білого дому, переговори були продуктивними.

8 серпня Bloomberg і WSJ повідомляли, що американські та російські чиновники розглядають варіанти угоди, яка може завершити війну, але передбачає, що Росія збереже контроль над окупованими територіями України.

Цього ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Росією та Україною передбачатиме деякий обмін територіями.

Згодом американський президент повідомив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска наступної пʼятниці, 15 серпня.

Видання Axios поінформувало, що перед зустріччю між Трампом і Путіним високопосадовці США, України та європейських країн проведуть переговори у Великій Британії, щоб узгодити спільні позиції.

ЗМІ також повідомляли, що Володимир Зеленський може доєднатися до зустрічі американського лідера з російським диктатором, яка запланована на 15 серпня.

Володимир Зеленський 9 серпня наголосив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії. Він також підтвердив, що готовий працювати заради справедливого миру.