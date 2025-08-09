Контакти зі США тривають майже цілодобово, ми не робимо все публічним, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що контакти з американськими партнерами тривають майже цілодобово на різних рівнях, але українська сторона не робить все публічним
Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.
"Тактику Путіна всі добре бачать. Він боїться санкцій і робить усе, щоб зіскочити з них. Він хоче обміняти паузу у війні, у вбивствах на легалізацію окупації нашої землі – хоче вже вдруге отримати територіальну здобич. Йому дали взяти Крим, і це призвело до окупації в Донецькій та Луганській областях. Він не отримав превентивного покарання, коли зібрав контингент на наших кордонах. Це призвело до повномасштабної війни та окупації ще частин України", - наголосив Зеленський.
Президент додав, що зараз російський диктатор хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня Херсонщини, Запоріжжя, повної території Луганщини, Донеччини, Криму. Він наголосив: "Цю другу спробу поділу України Росії ми не дамо. Знаючи Росію – де друга, там і третя".
"Тому стоїмо міцно, на чітких українських позиціях. Маємо закінчити війну достойним миром, який буде заснований на чіткій, надійній безпековій архітектурі. Партнери готові нам із цим допомагати", - зазначив Зеленський.
Він подякував усім українцям, хто бʼється і працює заради України, хто усвідомлює, що незалежність базується на гідності.
За словами очільника держави, страх і поступки не роблять життя націй безпечним, а російські бажання розпоряджатись українськими територіями так і залишаться бажаннями, поки українці стоять пліч-о-пліч, допомагають армії, допомагають державі.
- 8 серпня Bloomberg і WSJ повідомляли, що американські та російські чиновники розглядають варіанти угоди, яка може завершити війну, але передбачає, що Росія збереже контроль над окупованими територіями України. Журналісти писали, що згідно з умовами, які висуває Путін, Україна має передати Росії весь східний Донбас і Крим, відвівши війська з Луганської та Донецької областей. За це Росія обіцяє припинити наступ на Херсонщині та Запоріжжі.
- Згодом німецьке видання Bild написало, що Путін і далі хоче захопити всю територію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.68
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе