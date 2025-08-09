Контакти зі США тривають майже цілодобово, ми не робимо все публічним, - Зеленський

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

"Тактику Путіна всі добре бачать. Він боїться санкцій і робить усе, щоб зіскочити з них. Він хоче обміняти паузу у війні, у вбивствах на легалізацію окупації нашої землі – хоче вже вдруге отримати територіальну здобич. Йому дали взяти Крим, і це призвело до окупації в Донецькій та Луганській областях. Він не отримав превентивного покарання, коли зібрав контингент на наших кордонах. Це призвело до повномасштабної війни та окупації ще частин України", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що зараз російський диктатор хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня Херсонщини, Запоріжжя, повної території Луганщини, Донеччини, Криму. Він наголосив: "Цю другу спробу поділу України Росії ми не дамо. Знаючи Росію – де друга, там і третя".

"Тому стоїмо міцно, на чітких українських позиціях. Маємо закінчити війну достойним миром, який буде заснований на чіткій, надійній безпековій архітектурі. Партнери готові нам із цим допомагати", - зазначив Зеленський.

Він подякував усім українцям, хто бʼється і працює заради України, хто усвідомлює, що незалежність базується на гідності.

За словами очільника держави, страх і поступки не роблять життя націй безпечним, а російські бажання розпоряджатись українськими територіями так і залишаться бажаннями, поки українці стоять пліч-о-пліч, допомагають армії, допомагають державі.