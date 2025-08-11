Підготовка зустрічі Трампа й Путіна на Алясці: NYT пише, що Секретна служба США орендувала будинок в Анкориджі

Про це інформує The New York Times.

Ріелтор Ларрі Дісброу, який також є почесним консулом Німеччини, розповів, що до нього звернулися представники Секретної служби з проханням про оренду шестикімнатного будинку.

"Секретна служба США зв'язалася зі мною сьогодні вранці (10 серпня) і запитала, чи є у мене вільні помешкання, і я запропонував їм те, що їм було потрібно", – зазначив Дісброу, якого називають Бо, додавши, що вибір Аляски для такої зустрічі його здивував, хоча з історичної точки зору це й має сенс.

Мер Анкориджа Сюзанна Лафранс заявила, що офіційних підтверджень про проведення зустрічі не отримувала, однак нагадала, що штат неодноразово приймав міжнародних лідерів.

"Приймати лідерів для нас в Алясці не є чимось незвичайним, — зауважила вона. — Бути місцем для дипломатії є частиною нашої історії, адже ми є перехрестям світу".

У виданні зазначили, що якщо зустріч таки відбудеться, вона стане першим офіційним візитом Дональда Трампа до Аляски з початку його другого президентського терміну. З 2017 року Трамп відвідував Аляску щонайменше п'ять разів, переважно зупиняючись на Об'єднаній військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі.