Очільники МЗС країн - членів Євросоюзу зберуться, аби обговорити загрози від саміту на Алясці

Це необхідно для того, щоб будь-яка угода між Вашингтоном і Москвою щодо припинення війни в Україні враховувала позиції України та ЄС, передає Reuters.

"США мають силу змусити Росію до серйозних перемовин. Будь-яка угода між США й Росією має включати Україну та ЄС, оскільки це є питанням безпеки України та всієї Європи", — заявила Каллас.

Каллас додала, що "міжнародне право чітко стверджує: усі тимчасово окуповані території належать Україні".

"Угода не повинна створювати трамплін для подальшої російської агресії проти України, НАТО та Європи", — наголосила очільниця європейської дипломатії.

Окрім того, на зустрічі 11 серпня міністри обговорять ситуацію в Секторі Гази, додала вона.