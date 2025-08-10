Очільники МЗС країн - членів Євросоюзу зберуться, аби обговорити загрози від саміту на Алясці
Завтра, у понеділок, 11 серпня 2025 року, верховна представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас скликає зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС для обговорення майбутньої зустрічі Путіна з Трампом на Алясці
Це необхідно для того, щоб будь-яка угода між Вашингтоном і Москвою щодо припинення війни в Україні враховувала позиції України та ЄС, передає Reuters.
"США мають силу змусити Росію до серйозних перемовин. Будь-яка угода між США й Росією має включати Україну та ЄС, оскільки це є питанням безпеки України та всієї Європи", — заявила Каллас.
Каллас додала, що "міжнародне право чітко стверджує: усі тимчасово окуповані території належать Україні".
"Угода не повинна створювати трамплін для подальшої російської агресії проти України, НАТО та Європи", — наголосила очільниця європейської дипломатії.
Окрім того, на зустрічі 11 серпня міністри обговорять ситуацію в Секторі Гази, додала вона.
- Зустріч Путіна з Трампом на Алясці має відбутися у п'ятницю, 15 серпня.
- Двоє співрозмовників американського телеканалу CNN у Білому домі припускають участь українського президента Володимира Зеленського у саміті на Алясці, але, наголошують, що спершу лідери США та РФ зустрінуться без нього.
