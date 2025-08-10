Не виключено, що Зеленський долучиться до зустрічі Трампа з Путіним на Алясці, але після того як вони поспілкуються тет-а-тет, - CNN

Відповідна стаття опублікована сайтом мовника.

"Один із чиновників Білого дому наголосив, що будь-що за участю Зеленського, ймовірно, відбудеться після зустрічі Трампа та Путіна", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Дарувати свою землю окупанту українці не будуть, - Зеленський про "обмін територіями"

Загалом саміт готується дуже швидко, і деталі все ще не уточнюються. Точне місце його проведення не оголошено, зазначає CNN.

Також неназваний представник Білого дому заявив, що Трамп залишається "відкритим для тристороннього саміту з обома лідерами", але передусім "Білий дім планує двосторонню зустріч, ініційовану президентом Путіним".

Читайте також: Україна та Європа представили США власний мирний план для перемовин із Путіним, - WSJ

Тим часом Зеленський та європейські лідери наголосили, що Україна обов'язково має бути частиною будь-яких переговорів щодо припинення війни, резюмує CNN.