Не виключено, що Зеленський долучиться до зустрічі Трампа з Путіним на Алясці, але після того як вони поспілкуються тет-а-тет, - CNN
Двоє співрозмовників американського телеканалу CNN припускають участь українського президента Володимира Зеленського у саміті на Алясці, але, наголошують, що спершу лідери США та РФ зустрінуться без нього
Відповідна стаття опублікована сайтом мовника.
"Один із чиновників Білого дому наголосив, що будь-що за участю Зеленського, ймовірно, відбудеться після зустрічі Трампа та Путіна", - йдеться у повідомленні.
Загалом саміт готується дуже швидко, і деталі все ще не уточнюються. Точне місце його проведення не оголошено, зазначає CNN.
Також неназваний представник Білого дому заявив, що Трамп залишається "відкритим для тристороннього саміту з обома лідерами", але передусім "Білий дім планує двосторонню зустріч, ініційовану президентом Путіним".
Тим часом Зеленський та європейські лідери наголосили, що Україна обов'язково має бути частиною будь-яких переговорів щодо припинення війни, резюмує CNN.
- Перед цим про можливість участі Зеленського у зустрічі Трампа з Путіним на Алясці інформувала телекомпанія CBS.
- Торкаючись того, що він обговорюватиме з Путіним щодо умов припинення війни РФ проти України, Трамп попереднього озвучив тему "деякого обміну територіями".
- Дипломатичні консультації між Україною та США напередодні саміту тривають фактично у цілодобовому режимі.
- Біла Церква
