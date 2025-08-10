"Україна має свободу вибору щодо власної долі": країни Європи оприлюднили спільну заяву напередодні запланованої зустрічі Трампа з Путіним

Про це йдеться в спільній заяві, опублікованій на сайті британського уряду.

Серед підписантів заяви – президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Фінляндії Александр Стубб.

"Ми вітаємо зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні, закінчення агресивної війни Російської Федерації та досягнення справедливого і тривалого миру та безпеки для України", - йдеться в заяві.

Європейські лідери висловили переконання, що успішним може бути лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на Російську Федерацію.

Крім того, у спільній заяві підкреслюється готовність країн Європи підтримати цю роботу дипломатичними засобами, а також шляхом збереження нашої суттєвої військової та фінансової підтримки України, зокрема через діяльність Коаліції волі, та шляхом збереження і запровадження обмежувальних заходів проти РФ.

"Ми поділяємо переконання, що дипломатичне врегулювання має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи. Ми погоджуємося, що ці життєво важливі інтереси включають необхідність надійних і надійних гарантій безпеки, які дозволять Україні ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Україна має право вільно обирати свою долю", - додали лідери країн Європи.

На їхню думку, переговори з Росією можуть відбутися "лише в умовах припинення вогню або зменшення бойових дій".

"Шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою. Поточна лінія зіткнення повинна бути відправною точкою для переговорів", - підсумовується в документі.

Що передувало

У середу, 6 серпня, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Їхній діалог тривав близько трьох годин. За словами глави Білого дому, переговори були продуктивними.

8 серпня Bloomberg і WSJ повідомляли, що американські та російські чиновники розглядають варіанти угоди, яка може завершити війну, але передбачає, що Росія збереже контроль над окупованими територіями України.

Цього ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Росією та Україною передбачатиме деякий обмін територіями.

Згодом американський президент повідомив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска наступної пʼятниці, 15 серпня.

Видання Axios поінформувало, що перед зустріччю між Трампом і Путіним високопосадовці США, України та європейських країн проведуть переговори у Великій Британії, щоб узгодити спільні позиції.

ЗМІ також повідомляли, що Володимир Зеленський може доєднатися до зустрічі американського лідера з російським диктатором, яка запланована на 15 серпня.

Володимир Зеленський 9 серпня наголосив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії. Він також підтвердив, що готовий працювати заради справедливого миру.