У Путіна зробили низку заяв щодо саміту з Трампом: відомо час початку і формат зустрічі

Про це інформує російська пропагандистська агенція ТАСС, посилаючись на заяву помічника очільника Кремля із зовнішньополітичних питань, експосла Росії у США Юрія Ушакова.

Вказано, що перемовини Трампа і Путіна відбудуться на базі ВПС США Елмендорф-Річардсон. Програму зустрічі вже погоджено, вона розпочнеться о 22:30 (за Києвом) з розмови наодинці у присутності лише перекладачів.

Перемовини США та РФ у складі делегацій відбудуться за формулою "5 на 5". До складу російської делегації увійдуть:

очільник російського МЗС Сергій Лавров;

помічник очільника Кремля із зовнішньополітичних питань, експосол Росії у США Юрій Ушаков;

міністр оборони РФ Андрій Білоусов;

Білоусов; міністр фінансів РФ Антон Силуанов;

Силуанов; голов а Фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

За словами Ушакова, склад американської делегації на переговорах Путіна та Трампа теж визначений.

"Центральною темою саміту Путіна та Трампа буде врегулювання української кризи, але торкнуться й інших тем", - заявив він, вказавши, що також буде обговорено двосторонню співпрацю в економічній сфері та питання глобальної безпеки.

За підсумками зустрічі президент США та очільник Кремля проведуть спільну пресконференцію. Одразу після завершення саміту російська делегація покине Аляску.

"Кремль вважає символічним, що зустріч Путіна та Трампа пройде недалеко від поховання радянських льотчиків на Алясці", - додав Ушаков.

Що відомо про зустріч Трампа з Путіним

8 серпня американський президент повідомив, що проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска в пʼятницю, 15 серпня.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Путін хоче вдати, що веде переговори, та відтермінувати санкції на зустрічі з Трампом.

12 серпня Зеленський сказав, що майбутня зустріч лідера США Дональда Трампа й диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці може бути важливою лише для двосторонніх відносин держав – нічого про Україну вони прийняти не можуть.

Голова Держдепартаменту США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим щодо майбутнього саміту між президентом США Дональдом Трампом і диктатором Володимиром Путіним. Лавров також братиме участь у зустрічі на Алясці.

У Білому домі уточнили, що саміт Володимира Путіна й Дональда Трампа відбудеться на Алясці в місті Анкоридж, ймовірно, на американській військовій базі

13 серпня в Берліні відбулися онлайн-переговори між Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та лідерами країн ЄС.

Цього ж дня стало відомо, що Дональд Трамп має намір обговорити санкції з російським лідером Володимиром Путіним під час зустрічі на Алясці.