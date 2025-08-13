Лавров візьме участь у саміті Трампа і Путіна на Алясці
Голова Держдепу США Марко Рубіо 12 серпня провів телефонну розмову з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим на тему майбутнього саміту лідера США Дональда Трампа й диктатора Володимира Путіна. Лавров теж братиме участь у зустрічі на Алясці
Про це поінформували пресслужби американського та російського відомств.
"Проведено обговорення окремих аспектів підготовки до майбутньої зустрічі на Алясці 15 серпня президента Росії В.В.Путіна та президента США Д.Трампа. З обох сторін підтверджено настрій на успішне проведення заходу", – кажуть у МЗС РФ.
Речниця Держдепу Теммі Брюс підтвердила факт діалогу. Вона заявила, що США та Росія "підтвердили прихильність" для успішного саміту Путіна й Трампа.
Лавров візьме участь у саміті на Алясці
13 серпня російська пропагандистська агенція ТАСС повідомила, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров братиме участь у саміті, якій відбудеться на Алясці.
"Так, я можу підтвердити участь Лаврова у цьому заході, якій має пройти на Алясці в найближчу п'ятницю", - сказав представник російського МЗС Олексій Фадєєв.
- Відомо, що зустріч російського диктатора Володимира Путіна й президента США Дональда Трампа відбудеться на Алясці в місті Анкоридж.
