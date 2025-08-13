Лавров візьме участь у саміті Трампа і Путіна на Алясці

Про це поінформували пресслужби американського та російського відомств.

"Проведено обговорення окремих аспектів підготовки до майбутньої зустрічі на Алясці 15 серпня президента Росії В.В.Путіна та президента США Д.Трампа. З обох сторін підтверджено настрій на успішне проведення заходу", – кажуть у МЗС РФ.

Речниця Держдепу Теммі Брюс підтвердила факт діалогу. Вона заявила, що США та Росія "підтвердили прихильність" для успішного саміту Путіна й Трампа.

Лавров візьме участь у саміті на Алясці

13 серпня російська пропагандистська агенція ТАСС повідомила, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров братиме участь у саміті, якій відбудеться на Алясці.

"Так, я можу підтвердити участь Лаврова у цьому заході, якій має пройти на Алясці в найближчу п'ятницю", - сказав представник російського МЗС Олексій Фадєєв.