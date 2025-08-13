Трамп і Путін зустрінуться на військовій базі в місті Анкоридж на Алясці, - CNN

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, цитує Sky News.

Вона анонсувала, що заплановані перемовини Трампа й Путіна 15 серпня відбуватимуться в найбільшому місті на Алясці Анкориджі.

"Президент Трамп сповнений рішучості спробувати покласти край цій війні і зупинити вбивства. Як президент говорив знову і знову, його перевага завжди буде спрямована на мирі та партнерстві", – сказала Левітт.

За її словами, зустріч запропонувала російська сторона під час візиту спецпредставника лідера США Стіва Віткоффа до Москви 6 серпня.

"Президент погоджується на цю зустріч на прохання президента Путіна. Ця адміністрація дійсно використовувала кожен важіль, вжила всіх заходів для досягнення миру за допомогою дипломатичного рішення", – заявила речниця, назвавши метою зустрічі "досягнення кращого розуміння того, як ми можемо закінчити цю війну".

Натомість на запитання журналістів про готовність Трампа залишити саміт, якщо Путін поставиться до нього несерйозно, Левітт сказала, що "не хоче розкривати приватні розмови".

"Президент глибоко поважає всі сторони, які беруть участь у цьому конфлікті і намагаються покласти цьому край. Я не буду випереджати будь-які гіпотези", – резюмувала вона.

Водночас CNN, посилаючись на слова представників Білого дому, пише, що зустріч ймовірно відбудеться на американський об'єднаній військовій базі Ельмендорф-Річардсон, яка розташована поблизу Анкориджа. Організатори вважають, що вона відповідатиме вимогам безпеки, утім, Білий дім сподівається уникнути перспективи розміщення російського лідера та його оточення на військовій базі США.

Що відомо про заплановану зустріч Трампа з Путіним

8 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Росією та Україною передбачатиме деякий обмін територіями.

Згодом американський президент повідомив, що проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска в пʼятницю, 15 серпня.

Перед зустріччю між Трампом і Путіним високопосадовці США, України та європейських країн мають провести переговори, щоб узгодити спільні позиції.

ЗМІ також повідомляли, що Володимир Зеленський може доєднатися до зустрічі американського лідера з російським диктатором. Утім на брифінгу 11 серпня Трамп зауважив, що він зустрінеться з Путіним, а згодом, можливо, буде зустріч Путіна з Зеленським або всіх трьох.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Путін хоче вдати, що веде переговори, та відтермінувати санкції на зустрічі з Трампом.

12 серпня Зеленський сказав, що майбутня зустріч лідера США Дональда Трампа й диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці може бути важливою лише для двосторонніх відносин держав – нічого про Україну вони прийняти не можуть.

Водночас спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував слова президента США Дональда Трампа про "обмін територіями" з РФ, підкресливши, що це неможливо зробити навіть через референдум.