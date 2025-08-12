Україна не може відмовитися від територій навіть шляхом референдуму, - Стефанчук

Про це він сказав на Українському молодіжному форумі "Молодь тут", передає Укрінформ.

Стефанчук наголосив: обмін територіями заборонений як і на конституційному, так і на законодавчому рівнях. Зокрема, це також не можна вирішити шляхом референдуму.

"Хочу нагадати, коли ми прописали закон про референдум, то основне положення, яке ми закладали, що навіть на референдумі не можна порушувати територіальну цілісність України. Це річ, яка не може бути ніким зруйнована. І це чітка позиція українського законодавства, чітка позиція Української республіки. І тому ми дуже хочемо, щоб хто б не говорив, про що б не говорили, вони мали на увазі, що саме Конституція України, законодавство України забороняє будь-які дії, пов'язані з так званими якимись обмінами українських територій на українських територіях", – пояснив він.

Спікер ВР розповів, що відповідну позицію Київ пояснює союзникам. Зокрема, комунікації відбулися з Німеччиною й Данією, очікується діалог із Канадою.

"Для нас дуже важливо, щоб, парламентські об'єднання демонстрували усьому світу, що парламентарії, які є представниками своїх народів, об'єднані навколо питань України. І пояснити позицію України - чого Україна не може допустити при будь-яких перемовинах. І найголовніше - що нічого про Україну без України, і ті червоні лінії, які Україна ніколи не прийме ні за яких перемовин", – заявив Стефанчук.

Що відомо про заплановану зустріч Трампа з Путіним

8 серпня Bloomberg і WSJ повідомляли, що американські та російські чиновники розглядають варіанти угоди, яка може завершити війну, але передбачає, що Росія збереже контроль над окупованими територіями України.

Того самого дня президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Росією та Україною передбачатиме деякий обмін територіями.

Згодом американський президент повідомив, що проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска в пʼятницю, 15 серпня.

Перед зустріччю між Трампом і Путіним високопосадовці США, України та європейських країн мають провести переговори, щоб узгодити спільні позиції.

ЗМІ також повідомляли, що Володимир Зеленський може доєднатися до зустрічі американського лідера з російським диктатором. Утім на брифінгу 11 серпня Трамп зауважив, що він зустрінеться з Путіним, а згодом, можливо, буде зустріч Путіна з Зеленським або всіх трьох.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Путін хоче вдати, що веде переговори, та відтермінувати санкції на зустрічі з Трампом.