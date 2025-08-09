Якщо відбудеться псевдообмін територіями - це пауза перед новою великою смертю, - Портников

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

"Трамп вже не може не буде наполягати на тому, щоб Україна змінювала Конституцію. Ви просто виводите свої війська з певних регіонів, можете вважати їх українськими і надалі. Ніхто вас не примушує змінювати законодавство. І ми якраз будемо говорити Путіну, що ми вважаємо ці території українськими, і що ми не будемо вимагати від України змінювати свою Конституцію", - зазначив він.

На його думку, в цьому і може полягати компроміс.

"Вони виводять свої війська з тих регіонів, які вони вважають російськими і не змінюють свою конституцію. І ви виводите свої війська з тих регіонів, які вважаєте українськими і не змінюєте свою Конституцію", - сказав Портников.

Журналіст пояснив логіку Трампа.

"Коли я перестану бути президентом Сполучених Штатів у 2029 році, вони можуть спробувати відвоювати території, які вони вважають своїми, якщо у них буде можливість. І ви можете спробувати відвоювати ці території, які є українськими, якщо у вас буде можливість. Ви можете готуватися до війни до 2029 року, а коли я перестану президентом бути, знову можете вбивати один одного стільки, скільки вам захочеться, щоб я міг сказати, коли я був президентом Сполучених Штатів, я завершив цю війну і її не було. А от мій спадкоємець взяв і допустив те, що російсько-українська війна знову розпочалася", - наголосив він.

Портников вважає, що якщо відбудеться цей псевдообмін територіями, "і що якщо Україна, продовжуючи вважати ці території українськими, залишить частину з них, а Росія не отримує контроль над всіма територіями, які вона записала свою конституцію, війна між цими двома державами є неукниненою".

"Це як друга карабахська війна, розумієте? Якщо в Конституції країни є певні території, які вона вважає своїми, вона обов'язково спробує їх повернути силовим шляхом, якщо політичний шлях не буде реалізований. Тобто російські і українські народи приречені вбивати один одного протягом усього XXI століття і території обох країн буде територією смерті, війни і кризи, якщо буде таким чином завершено російсько-українську війну. Це буде пауза перед новою великою смертю. Це я можу абсолютно чітко обіцяти кожному, хто є громадянином України і, до речі, кожному, хто є громадянином Російської Федерації. Це дипломатичне перетворення території обох країн на величезний цвинтар від Ужгорода до Владивостока", - підсумував журналіст.