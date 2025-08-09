Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Якщо відбудеться псевдообмін територіями - це пауза перед новою великою смертю, - Портников
Ексклюзив

Якщо відбудеться псевдообмін територіями - це пауза перед новою великою смертю, - Портников

Євген Козярін
9 серпня, 2025 субота
23:30
Війна з Росією Віталій Портников

Можливий псевдообмін територіями між Україною та РФ - це дипломатичне перетворення території обох країн на величезний цвинтар від Ужгорода до Владивостока

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

"Трамп вже не може не буде наполягати на тому, щоб Україна змінювала Конституцію. Ви просто виводите свої війська з певних регіонів, можете вважати їх українськими і надалі. Ніхто вас не примушує змінювати законодавство. І ми якраз будемо говорити Путіну, що ми вважаємо ці території українськими, і що ми не будемо вимагати від України змінювати свою Конституцію", - зазначив він.

На його думку, в цьому і може полягати компроміс. 

"Вони виводять свої війська з тих регіонів, які вони вважають російськими і не змінюють свою конституцію. І ви виводите свої війська з тих регіонів, які вважаєте українськими і не змінюєте свою Конституцію", - сказав Портников.

Журналіст пояснив логіку Трампа.

"Коли я перестану бути президентом Сполучених Штатів у 2029 році, вони можуть спробувати відвоювати території, які вони вважають своїми, якщо у них буде можливість. І ви можете спробувати відвоювати ці території, які є українськими, якщо у вас буде можливість. Ви можете готуватися до війни до 2029 року, а коли я перестану президентом бути, знову можете вбивати один одного стільки, скільки вам захочеться, щоб я міг сказати, коли я був президентом Сполучених Штатів, я завершив цю війну і її не було. А от мій спадкоємець взяв і допустив те, що російсько-українська війна знову розпочалася", - наголосив він.

Портников вважає, що якщо відбудеться цей псевдообмін територіями, "і що якщо Україна, продовжуючи вважати ці території українськими, залишить частину з них, а Росія не отримує контроль над всіма територіями, які вона записала свою конституцію, війна між цими двома державами є неукниненою".

"Це як друга карабахська війна, розумієте? Якщо в Конституції країни є певні території, які вона вважає своїми, вона обов'язково спробує їх повернути силовим шляхом, якщо політичний шлях не буде реалізований. Тобто російські і українські народи приречені вбивати один одного протягом усього XXI століття і території обох країн буде територією смерті, війни і кризи, якщо буде таким чином завершено російсько-українську війну. Це буде пауза перед новою великою смертю. Це я можу абсолютно чітко обіцяти кожному, хто є громадянином України і, до речі, кожному, хто є громадянином Російської Федерації. Це дипломатичне перетворення території обох країн на величезний цвинтар від Ужгорода до Владивостока", - підсумував журналіст.

  • 8 серпня Bloomberg і WSJ повідомляли, що американські та російські чиновники розглядають варіанти угоди, яка може завершити війну, але передбачає, що Росія збереже контроль над окупованими територіями України. Журналісти писали, що згідно з умовами, які висуває Путін, Україна має передати Росії весь східний Донбас і Крим, відвівши війська з Луганської та Донецької областей. За це Росія обіцяє припинити наступ на Херсонщині та Запоріжжі. 
  • Згодом німецьке видання Bild написало, що Путін і далі хоче захопити всю територію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
Україна
Росія
Суботній політклуб
Військові новини
Віталій Портников
переговори з РФ
Автор Дар'я Тарасова
8 серпня, 2025 п'ятниця
Вийшов трейлер фільму "Антарктида", який Антон Птушкін створив повністю сам
Трамп і Путін
Автор Віталій Бесараб
10 серпня, 2025 неділя
Ключовим питанням на переговорах Трампа й Путіна будуть не кордони, - політолог Денисенко
система ППО Skynex
Автор Роман Яворський
9 серпня, 2025 субота
Збивати дрони у 100 разів дешевше, ніж з IRIS-T: що таке німецька система ППО Skynex і які її переваги
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
11 серпня
20:51
Ексклюзив
Трамп і Путін
Спільна позиція України та Європи має звучати максимально гучно для США: політолог Буряченко про зустріч Трамп - Путін
20:43
Володимир Зеленський
Росія переміщує війська, готуючись до нових наступів, а не перемир'я, - Зеленський
20:37
Мігель Урібе
У лікарні помер потенційний кандидат у президенти Колумбії Мігель Урібе, на якого скоїли замах у червні
20:28
Ексклюзив
вакцинація
Циркулює нова мутація штаму Омікрон: головний держсанітарний лікар про зростання захворюваності на COVID у Києві
20:11
нафта роснефть
Саратовський НПЗ Роснафти припинив роботу через дронову атаку, - Bloomberg
20:05
OPINION
Сатанинський механізм знищення народу через руйнування довіри
19:57
Резерв+
У Резерв+ додали функцію сплати штрафу за неприбуття за повісткою
19:48
Оновлено
Володимир Зеленський
"Є реальний шанс досягти миру": Зеленський провів розмови з президентом Литви, прем'єрами Індії й Канади та принцом Саудівської Аравії
19:44
Андрій Костін
"Це питання наразі не на часі": посол у Нідерландах Костін про притягнення до відповідальності союзників РФ
19:39
Оновлено
РФ вдарила по автовокзалу у Запоріжжі (10 серпня 2025 року)
Удар РФ по автовокзалу в Запоріжжі 10 серпня: кількість постраждалих зросла до 23
19:38
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Є комплекс факторів: Defense Express про зменшення кількості ударів "шахедами"
19:26
Оновлено
Дональд Трамп
Обмовка про зустріч з Путіним у РФ, територіальні поступки й майбутні перемовини: Трамп виступив з заявами про війну в Україні
19:24
Російська армія просунулася у трьох населених пунктах Донеччини, - DeepState
19:15
Азербайджан Вірменія
Азербайджан і Вірменія опублікували текст мирної угоди. У ЦПД назвали її жорстким приниженням Москви
18:45
Оновлено
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Європейські лідери та Зеленський проведуть телефонну розмову з Трампом перед його зустріччю з Путіним
18:35
Ексклюзив
Казімєж Вуйціцький
"Я б сказав полякові чи німцеві - ти можеш сам поїхати на фронт": журналіст Вуйціцький про ставлення до мігрантів з України призовного віку
18:31
Україна ЄС
Вважаємо, що вступ України та Молдови до ЄС має відбутися одночасно, – Свириденко
18:07
OPINION
Росія не чекатиме, поки Європа підготується до російського удару
18:05
"Білі янголи"
"Білі янголи" евакуювали з Покровського району 24 цивільних: серед них жінка, яку двічі діставали з-під завалів
17:53
оптоволоконний безпілотник
Міноборони визначило перелік підрозділів та посад операторів дронів для військових за контрактом до 25 років
17:53
Від початку доби на фронті зафіксували 65 боїв: на Покровському напрямку ЗСУ відбили 18 атак
17:52
Кароль Навроцький
Президент Навроцький під час візиту у США обговорить з Трампом розміщення американських військ у Польщі й відносини з Україною
17:44
Ексклюзив
"Ми можемо стати зброярнею світу, але треба міняти систему", – ветеран та керівник громадської ради при міноборони про корупцію у воєнній сфері
17:41
снаряди калібру 155 мм після виробничого процесу на заводі боєприпасів у Пенсільванії, США
Польща за 2 роки планує збільшити виробництво снарядів калібру 155 мм ушестеро
17:28
новини Тернопільщини
Палив електропідстанції в Уманському районі: в Україні агента ФСБ засудили до 15 років ув'язнення
17:18
ЗАЕС
Росіяни пошкодили інфраструктуру, яка здійснює моніторинг радіаційної обстановки на ЗАЕС
17:17
Учасники U2 опублікували заяви щодо Ізраїлю та Гази: "Ми не політичні експерти, але хочемо висловити позицію"
17:06
Ексклюзив
Чоловік в Кароліно-Бугаз підірвався на очах власних дітей: у ДСНС розповіли деталі трагедії і дали поради, як уникнути подібних випадків 
17:01
Україна ЄС
ЄС отримав 1,6 млрд євро доходів від заморожених активів РФ. Їх передадуть Україні у вигляді кредитів
16:58
Ексклюзив
Необхідна політична воля: представники кримськотатарського меджлісу сподіваються на офіційне визнання від оновленого уряду
16:42
Після звинувачень Костянтина Темляка у насильстві Jerry Heil і Yarmak перезнімуть кліп з відео українців
16:40
на фото Володимир Зеленський
Зеленський на Ставці доручив значно збільшити фінансування для бойових підрозділів
16:28
діти, злочини росії
"Має ознаки торгівлі людьми": Лубінець звернувся до правоохоронців щодо створення росіянами "каталогу" українських дітей
16:14
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
За минулий тиждень РФ застосувала проти України понад 1 тис. авіабомб і майже 1400 ударних дронів, – Зеленський
16:12
Колумбійський співак Малума перервав шоу через жінку, яка взяла на концерт однорічну дитину
16:04
морський телекомунікаційний кабель
Фінляндія висунула звинувачення капітану й двом офіцерам танкера Eagle S у пошкодженні кабелів у Балтійському морі
16:00
OPINION
Нарцисизм та путінопоклонство Трампа неперевершені
15:59
штучний інтелект
"Перевершує іноземні аналоги": в Україні створили дрон із ШІ, який вражає цілі на відстані понад 50 км
15:54
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:51
діти Україна
Окупанти депортували з Миколаївщини 15 дітей: фігурантів внесли до санкційних списків, а обвинувальний акт скерували до суду
Більше новин
