"Нічого про Україну без нас": Зеленський заявив, що зустріч Путіна й Трампа може бути важливою лише для їхніх двосторонніх відносин

Про це він сказав на пресконференції, передає "Ми Україна".

"Говорити про Україну без України неможливо, і ніхто це не прийме. Тому розмова президента Сполучених Штатів, а ми підтримуємо Сполучені Штати, і Путіна, безумовно, може бути важлива для їхнього двостороннього треку. Але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть", – заявив Зеленський.

Президент також вірить, що це усвідомлює глава Білого дому.

За словами Зеленського, відбудеться тристороння зустріч на рівні лідерів (з Трампом і Путіним), однак дата невідома.

Що відомо про заплановану зустріч Трампа з Путіним

8 серпня Bloomberg і WSJ повідомляли, що американські та російські чиновники розглядають варіанти угоди, яка може завершити війну, але передбачає, що Росія збереже контроль над окупованими територіями України.

Того самого дня президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Росією та Україною передбачатиме деякий обмін територіями.

Згодом американський президент повідомив, що проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска в пʼятницю, 15 серпня.

Перед зустріччю між Трампом і Путіним високопосадовці США, України та європейських країн мають провести переговори, щоб узгодити спільні позиції.

ЗМІ також повідомляли, що Володимир Зеленський може доєднатися до зустрічі американського лідера з російським диктатором. Утім на брифінгу 11 серпня Трамп зауважив, що він зустрінеться з Путіним, а згодом, можливо, буде зустріч Путіна з Зеленським або всіх трьох.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Путін хоче вдати, що веде переговори, та відтермінувати санкції на зустрічі з Трампом.