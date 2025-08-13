Можуть бути посилені або послаблені: Бессент заявив, що Трамп обговорить із Путіним санкції

Про це в інтерв'ю Bloomberg сказав американський міністр фінансів Скотт Бессент, цитує Суспільне.

Він заявив, що глава Білого дому прагне донести Путіну: стосовно посилення чи послаблення санкцій проти РФ "всі варіанти на столі".

"Він (Трамп, — ред.) дасть зрозуміти Путіну, що всі варіанти перебувають на столі переговорів", – зазначив Бессент.

За словами міністра, обмеження проти Москви "можуть бути посилені, можуть бути ослаблені та можуть мати конкретні терміни дії".

Водночас він акцентував, що Європа "має приєднатися до США в цих санкціях", оскільки таким чином буде більше важелів впливу.