Можуть бути посилені або послаблені: Бессент заявив, що Трамп обговорить із Путіним санкції
Президент США Дональд Трамп планує обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці тему санкцій
Про це в інтерв'ю Bloomberg сказав американський міністр фінансів Скотт Бессент, цитує Суспільне.
Він заявив, що глава Білого дому прагне донести Путіну: стосовно посилення чи послаблення санкцій проти РФ "всі варіанти на столі".
"Він (Трамп, — ред.) дасть зрозуміти Путіну, що всі варіанти перебувають на столі переговорів", – зазначив Бессент.
За словами міністра, обмеження проти Москви "можуть бути посилені, можуть бути ослаблені та можуть мати конкретні терміни дії".
Водночас він акцентував, що Європа "має приєднатися до США в цих санкціях", оскільки таким чином буде більше важелів впливу.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що зустріч із Дональдом Трампом у США є особистою перемогою глави Кремля Володимира Путіна. Він наголосив: РФ цим самітом відтермінувала санкції Америки.
