"Виходить з ізоляції, бо з ним зустрічаються у США": Зеленський заявив, що Путіну "потрібна фоточка" на саміті з Трампом
Президент Володимир Зеленський вважає, що зустріч із Дональдом Трампом у США є особистою перемогою глави Кремля Володимира Путіна. Він наголосив: РФ цим самітом відтермінувала санкції Америки
Про це він сказав на зустрічі з журналістами, пише Суспільне.
Зеленський у контексті зустрічі заявив: українські питання мають обговорюватися за участі трьох сторін щонайменше.
"Я вважаю, що Путін виграє в цьому, тому що він добивається, вибачте, фотографій. Йому потрібна фоточка з зустрічі з президентом Трампом. [...] Путін зробив кілька речей. Перше: він буде зустрічатись на території США - я вважаю, це його особиста перемога. Друге: він виходить з ізоляції, тому що з ним зустрічаються на території США. Третє: він цією зустріччю якимось чином відтермінував санкції. [...] Я не знаю, про що вони говоритимуть без нас. Напевно, є свій двосторонній трек. Українські питання повинні обговорюватись утрьох щонайменше", – висловився президент.
Зеленський розповів, що на шляху закінчення війни потрібно провести три зустрічі: 2 двосторонні та одну – за участі трьох сторін.
"І, напевно, після тристоронньої буде результат. І, в принципі, американська сторона не проти, щоб свідком якогось результату була Європа. Чому я наполягав? Тому що в будь-яких домовленостях у мене немає ніяких гарантій безпеки. Економічні гарантії — це ЄС. І я хочу, щоб ми знали, коли ми будемо в ЄС. Тому що нас постійно блокують ті чи інші. І я сказав: щоб це була загальна домовленість, нам потрібна присутність Європи", – резюмував він.
- Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що російський диктатор Володимир Путін хоче вдати, що веде переговори, пофотографуватися з Трампом та відтермінувати санкції.
