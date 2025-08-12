"Виходить з ізоляції, бо з ним зустрічаються у США": Зеленський заявив, що Путіну "потрібна фоточка" на саміті з Трампом

Про це він сказав на зустрічі з журналістами, пише Суспільне.

Зеленський у контексті зустрічі заявив: українські питання мають обговорюватися за участі трьох сторін щонайменше.

"Я вважаю, що Путін виграє в цьому, тому що він добивається, вибачте, фотографій. Йому потрібна фоточка з зустрічі з президентом Трампом. [...] Путін зробив кілька речей. Перше: він буде зустрічатись на території США - я вважаю, це його особиста перемога. Друге: він виходить з ізоляції, тому що з ним зустрічаються на території США. Третє: він цією зустріччю якимось чином відтермінував санкції. [...] Я не знаю, про що вони говоритимуть без нас. Напевно, є свій двосторонній трек. Українські питання повинні обговорюватись утрьох щонайменше", – висловився президент.

Зеленський розповів, що на шляху закінчення війни потрібно провести три зустрічі: 2 двосторонні та одну – за участі трьох сторін.

"І, напевно, після тристоронньої буде результат. І, в принципі, американська сторона не проти, щоб свідком якогось результату була Європа. Чому я наполягав? Тому що в будь-яких домовленостях у мене немає ніяких гарантій безпеки. Економічні гарантії — це ЄС. І я хочу, щоб ми знали, коли ми будемо в ЄС. Тому що нас постійно блокують ті чи інші. І я сказав: щоб це була загальна домовленість, нам потрібна присутність Європи", – резюмував він.