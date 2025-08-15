Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ На Алясці перед зустріччю Трампа і Путіна відбувається мітинг на підтримку України

На Алясці перед зустріччю Трампа і Путіна відбувається мітинг на підтримку України

Ольга Бабишена
15 серпня, 2025 п'ятниця
07:30
Світ

У найбільшому місті штату Аляска, Анкориджі, де має пройти зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, відбуваються демонстрації на підтримку України

Зміст

Про це повідомив колишній кореспондент Голосу Америки Остап Яриш. 

У соцмережі Х він опублікував відео з великого мітингу на підтримку України. На ньому можна побачити, що учасники акції тримають банер з написом: "Росія викрала 19 546 українських дітей. Трамп може їх звільнити".

Багато людей також мають українські прапори та плакати: "Я з Україною", "Віддати Україну Путіну - це те ж саме, що віддати Чехословаччину Гітлеру", "Аляска разом з Україною" тощо. 

Читайте також: Чому Трамп і Путін зустрічаються на Алясці: де тут символізм та які ризики для України. Пояснюємо

Крім того, плакати на підтримку України можна побачити на вулицях в Анкориджі. 

фото: facebook.com/ostap.yarysh

фото: facebook.com/ostap.yarysh

фото: facebook.com/ostap.yarysh

Спільнота Stand Up Alaska, яка координує акції на підтримку України анонсувала, що 13:30 за місцевим часом у парку планують розгорнути найбільший прапор України у світі. 

Раніше повідомлялося, що у найбільшому місті штату Аляска, Анкориджі, 14 серпня протестуватимуть проти зустрічі президента США Дональда Трампа й диктатора РФ Володимира Путіна, запланованої на 15 серпня. Також акцію заплановано у столиці штату. 

Що відомо про зустріч Трампа з Путіним

8 серпня американський президент повідомив, що проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска в пʼятницю, 15 серпня.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Путін хоче вдати, що веде переговори, та відтермінувати санкції на зустрічі з Трампом.

12 серпня Зеленський сказав, що майбутня зустріч лідера США Дональда Трампа й диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці може бути важливою лише для двосторонніх відносин держав – нічого про Україну вони прийняти не можуть.

Голова Держдепартаменту США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим щодо майбутнього саміту між президентом США Дональдом Трампом і диктатором Володимиром Путіним. Лавров також братиме участь у зустрічі на Алясці.

У Білому домі уточнили, що саміт Володимира Путіна й Дональда Трампа відбудеться на Алясці в місті Анкоридж, ймовірно, на американській військовій базі

13 серпня в Берліні відбулися онлайн-переговори між Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та лідерами країн ЄС. 

Того ж дня стало відомо, що Дональд Трамп має намір обговорити санкції з російським лідером Володимиром Путіним під час зустрічі на Алясці.

14 серпня у Путіна зробили низку заяв щодо саміту з Трампом, зокрема, розповіли, коли заплановані перемовини, яка їхня програма і хто увійде до складу російської делегації. 

Речниця Білого дому Керолайн Левітт каже, що зустріч з диктатором РФ на Алясці стане можливістю для Дональда Трампа "подивитися Путіну в очі й побачити прогрес", який можна досягти задля регулювання в Україні. 

