Зеленський та Макрон зустрінуться після саміту Трампа й Путіна на Алясці

Про це пише BMFTV із посиланням на Єлисейський палац.

У Макрона розповіли, що президент Франції мав обмін думками із Зеленським перед самітом на Алясці.

"Між ними ведеться тісний і постійний діалог", – заявили в Єлисейському палаці.

Там додають, що лідери домовилися зустрітися "в зручний час після Аляски", однак точної дати не уточнили.

Український лідер уже відвідав союзників у Німеччині та Великій Британії, однак у Франції не був.