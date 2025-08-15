Зеленський та Макрон зустрінуться після саміту Трампа й Путіна на Алясці
Президент України Володимир Зеленський та французький лідер Емманюель Макрон домовилися провести зустріч після саміту на Алясці Дональда Трампа й диктатора Володимира Путіна
Про це пише BMFTV із посиланням на Єлисейський палац.
У Макрона розповіли, що президент Франції мав обмін думками із Зеленським перед самітом на Алясці.
"Між ними ведеться тісний і постійний діалог", – заявили в Єлисейському палаці.
Там додають, що лідери домовилися зустрітися "в зручний час після Аляски", однак точної дати не уточнили.
Український лідер уже відвідав союзників у Німеччині та Великій Британії, однак у Франції не був.
- Раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що зустріч з диктатором РФ на Алясці стане можливістю для Дональда Трампа "подивитися Путіну в очі й побачити прогрес", який можна досягти задля регулювання в Україні.
- У найбільшому місті штату Аляска, Анкориджі, де має пройти зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, відбуваютьсядемонстрації на підтримку України.
