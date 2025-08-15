Обміни територіями обговорюватимуться на зустрічі з Путіним, але рішення має прийняти Україна, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що він прибуде на Аляску не для ведення переговорів щодо України, а щоб "посадити їх за стіл перемовин". Він також додав, що Київ має приймати рішення щодо територіальних обмінів
Про це він сказав під час спілкування з журналістами на борту літака, цитують Reuters i Sky News.
"Вони (обміни територіями, – ред.) будуть обговорені, але я повинен дозволити Україні прийняти це рішення. І я думаю, що вони приймуть правильне рішення, але я тут не для того, щоб вести переговори щодо України. Я тут, щоб посадити їх за стіл. І я думаю, що у вас є дві сторони", – пояснив Трамп.
На питання репортерів, чи зможе Вашингтон надати Києву гарантії безпеки, американський лідер відповів, що "не у формі НАТО, цього не станеться".
"Знаєте, є певні речі, які не відбудуться", – продовжив він, додавши, що безпекові гарантії можливі разом з Європою, та не вдавався в подробиці.
Водночас очільник Білого дому прокоментував атаки РФ на Україну.
"Я думаю, що вони намагаються вести переговори. На його (Путіна) думку, це допомагає йому укласти кращу угоду. Це насправді шкодить йому, але в його свідомості це допомагає йому укласти кращу угоду, якщо вони можуть продовжувати вбивства", – висловився Трамп і запевнив, що він "говоритиме з ним про це".
Водночас президент США пообіцяв серйозні наслідки для Путіна, якщо той не буде зацікавлений у мирі.
- Раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що зустріч з диктатором РФ на Алясці стане можливістю для Дональда Трампа "подивитися Путіну в очі й побачити прогрес", який можна досягти задля регулювання в Україні.
- У найбільшому місті штату Аляска, Анкориджі, де має пройти зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, відбуваються демонстрації на підтримку України.
- Президент України Володимир Зеленський та французький лідер Емманюель Макрон домовилися провести зустріч після саміту на Алясці Дональда Трампа й диктатора Володимира Путіна.
- Біла Церква
