Обміни територіями обговорюватимуться на зустрічі з Путіним, але рішення має прийняти Україна, - Трамп

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на борту літака, цитують Reuters i Sky News.

"Вони (обміни територіями, – ред.) будуть обговорені, але я повинен дозволити Україні прийняти це рішення. І я думаю, що вони приймуть правильне рішення, але я тут не для того, щоб вести переговори щодо України. Я тут, щоб посадити їх за стіл. І я думаю, що у вас є дві сторони", – пояснив Трамп.

На питання репортерів, чи зможе Вашингтон надати Києву гарантії безпеки, американський лідер відповів, що "не у формі НАТО, цього не станеться".

"Знаєте, є певні речі, які не відбудуться", – продовжив він, додавши, що безпекові гарантії можливі разом з Європою, та не вдавався в подробиці.

Водночас очільник Білого дому прокоментував атаки РФ на Україну.

"Я думаю, що вони намагаються вести переговори. На його (Путіна) думку, це допомагає йому укласти кращу угоду. Це насправді шкодить йому, але в його свідомості це допомагає йому укласти кращу угоду, якщо вони можуть продовжувати вбивства", – висловився Трамп і запевнив, що він "говоритиме з ним про це".

Водночас президент США пообіцяв серйозні наслідки для Путіна, якщо той не буде зацікавлений у мирі.