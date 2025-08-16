Трамп переказав Зеленському, що Путін хоче увесь Донбас, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

За словами джерел, під час телефонної розмови Трамп зазначив, що остаточне рішення щодо територій має ухвалювати Київ, однак позиція Путіна залишилася незмінною. Росія хоче отримати повний контроль над Донецькою та Луганською областями, попри те, що наразі її війська захопили лише частину цих регіонів.

У разі згоди Москва готова зупинити претензії на ті райони Запорізької та Херсонської областей, які нині залишаються під контролем України, фактично заморозивши там лінію фронту.

Президент Зеленський неодноразово відкидав можливість відмови від будь-яких територій.

Крім того, як зазначили співрозмовники видання, Трамп у розмові з європейськими лідерами висловив готовність сприяти гарантіям безпеки для України, якщо вони не стосуватимуться НАТО. Президент припустив, що Путін погодиться на це.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: що відомо Дональд Трамп та Володимир Путін у ніч на 16 серпня провели саміт у місті Анкоридж на Алясці у форматі "3 на 3", він тривав майже три години - це їхня найдовша розмова. За словами американського лідера, зустріч була "продуктивною" і вони обговорили багато питань, однак "не у всіх повністю дійшли згоди", тому "угоди поки немає". Президент США зазначив, що скоро зідзвониться з представниками НАТО, обовʼязково із президентом Володимиром Зеленським та іншими. Трамп також повідомив, що на саміті в Алясці майже вдалося досягти домовленості, і тепер планується зустріч між Зеленським та Путіним за його участі. "Тепер все в руках Зеленського - чи зуміє він домовитися. Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною", - сказав Дональд Трамп. Уранці 16 серпня президент США провів телефонну розмову з українським колегою Зеленським. У ній брала участь низка європейських лідерів. У ході розмови Зеленський прийняв запрошення Трампа відвідати Вашингтон вже цього понеділка, 18 серпня. Трамп заявив, що після переговорів з Путіним на Алясці та розмови із Зеленським і лідерами ЄС сторони дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити війну - одразу укласти мирну угоду, без тимчасового припинення вогню.

Очільники Німеччини, Франції, Польщі, Італії і Великої Британії разом з президентом України Володимиром Зеленським підготували спільну заяву після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.