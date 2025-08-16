Путін отримав світову увагу, а Трамп – спільне фото: головні підсумки зустрічі на Алясці

Багато символіки, але жодних результатів – саме так підсумували більшість медіа та експертів зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Адже переговори в Алясці не дали жодної видимої угоди, натомість посилили відчуття, що Кремль використав цю подію для власного піару, який так люб’язно надав лідер Америки. Детальніше про це розповість Еспресо.

Як відбулася зустріч

фото: The White House/YouTube скріншот

Військова база Елмендорф-Річардсон поблизу Анкориджа перетворилася на декорацію великого політичного спектаклю. Дональд Трамп прибув першим – президентський літак Air Force One приземлився близько 21:30 (за київським часом). На нього чекали журналісти, охорона, ідеально вистелений червоний килим та сцена з написом ALASKA 2025. За більш як пів години з’явився літак і російської делегації. Володимир Путін традиційно змусив на себе чекати.

Після цього обидва президенти майже синхронно вийшли з літаків. Над базою пролетіли винищувачі F-22 і стратегічний бомбардувальник B-2, які мали б підкреслити американську силу й статусність моменту. На платформі лідери усміхаючись потисли одне одному руки, обмінялися кількома фразами, після чого рушили до кортежів. Цікаво, що Трамп і Путін поїхали в одній машині – російський президент залишив свій броньований Aurus і сів у президентський лімузин, відомий як "The Beast". The Independent зазначає, що в машині не було перекладачів чи помічників, відповідно, лідери провели коротку приватну розмову тривалістю менш як 10 хвилин.

Офіційні переговори почалися десь за годину. Спершу – тет-а-тет лише з перекладачами, далі – у форматі 3 на 3. Росіян представляли Путін, його помічник Юрій Ушаков і міністр закордонних справ Сергій Лавров, натомість з американського боку були Трамп, його радник та спецпреставник у справах РФ і Близького Сходу Стівен Віткофф і держсекретар Марко Рубіо.

Ця розмова тривала близько трьох годин, а тоді два лідери менш як на 15 хвилин вийшли до преси. Формат обмежили заздалегідь: лише короткі заяви без запитань від журналістів. Після розмови Трамп і Путін не мали спільного обіду, а доволі швидко рушили до своїх літаків і полетіли по домах. Показово, що не відбулося ширшого формату переговорів між американською та російською делегаціями. Натомість за повідомленнями пропагандистів, диктатор Кремля встиг відвідати церкву МПЦ на Алясці, де поклав квіти на цвинтарі та подарував "батюшці" ікону.

Про що сказали пресі Трамп та Путін

Як підрахували журналісти NBC News, Путін на пресконференції говорив близько 8 хв, а Трамп – всього 3 хв. Зазначають, що саме лідер Росії розпочав "розмову" з пресою.

Путін подякував за запрошення, сказав, що переговори були конструктивні. Також зауважив, що було логічно зустрітися на Алясці через географію, адже Росія та США – "близькі сусіди", а це місце має "спільну історію" для обох народів.

"Я так і привітав Трампа, коли зійшов з літака, словами, добрий день, дорогий сусіде", - сказав Путін, на що Трамп помітно заусміхався.

Далі Путін кілька хвилин розповідав історію, згадував радянських пілотів, які поховані на Алясці, а тоді перейшов до того, що кілька років не було самітів між РФ та США, що за Байдена була найнижча точка стосунків між двома державами з часів холодної війни.

"Ми з президентом Трампом маємо чудові стосунки, багато разів говорили, його спецпредставник кілька разів прилітав до Москви. Як ви знаєте, одним з центральних обговорень була ситуація довкола України. Ми бачимо бажання Трампа та його адміністрації вирішити український конфлікт, його бажання зануритися в суть і зрозуміти його джерела. Я не раз казав, що для Росії події на Україні пов’язані з фундаментальними загрозами для нашої нацбезпеки. Щобільше, ми завжди вважали та вважаємо український народ братським, як би це дивно не звучало в теперішніх умовах. У нас одне коріння і все, що відбувається для нас – це трагедія. Тому наша країна справді зацікавлена, щоб покласти цьому кінець", - цинічно заявив Путін.

А тоді додав своє звичне "але", кажучи, що для довготермінового врегулювання потрібно "прибрати першопричини кризи".

Тоді Путін відверто награним голосом сказав, що погоджується з Трампом, що "має бути забезпечена і безпека України".

"Ми готові над цим працювати", - додав він.

Після лідер РФ висловився абстрактно, мовляв, хоче вірити, що спільне розуміння приведе до миру.

"Ми надіємося, що в Києві та європейських столицях сприймуть це у конструктивному ключі і не будуть робити ніяких перешкод. Не будуть робити провокацій і закулісних інтриг, щоб зірвати прогрес, що вимальовується", - ніби погрожуючи повідомив Путін свій ультиматум.

Помітно, що Путін хотів ще зачитати кілька листочків по цій темі, але швидко їх перегорнув і перейшов до економічної співпраці з США. Також він вчергове полестив Трампу підвередивши, що війни б не було, якби замість Байдена президентом був Трамп.

Натомість президент США коротко сказав, що переговори були "продуктивними" і що сторони досягли "великого прогресу". Відзначимо, що це одна з його улюблених фраз.

"Було багато, багато пунктів, з яких ми погодилися – з більшістю, я б сказав", - сказав Трамп.

Але він також підкреслив: "Немає угоди, поки немає угоди" стосовно України, вказавши на відсутність конкретних домовленостей. Трамп пообіцяв подзвонити президенту Зеленським та іншим союзникам, щоб поінформувати про домовленості.

"Є кілька важливих пунктів, з якими ми ще не зовсім зійшлися, але ми досягли певного прогресу. Маємо хороший шанс це вирішити. … Ми зупинимо вбивства тисяч людей щотижня. Президент Путін хоче цього так само як і я", - відзначив президент США.

Трамп також додав, що дуже скоро поговоримо знову і побачимося. На що Путін англійською відповів: "наступного разу у Москві" і почув від Трампа, мовляв, цікава пропозиція, можливо так і станеться.

Вже після пресконференції, Трамп детальніше сказав у інтерв’ю Fox News, що найближчим часом планується зустріч за його участю, а також президента України та очільника Кремля, щоб обговорити припинення війни.

"Ми близькі до угоди. Тепер Україна має погодитися, але, можливо, вони відмовляться. … Тепер усе залежить від президента Зеленського. І я б сказав, що європейські країни теж повинні бути трохи більше залучені", – додав Трамп, відзначивши, що має статися "обмін територіями".

Крім цього президент США наголосив, що поки не планує вводити санкції проти РФ, бо зустріч із Путіним "пройшла добре".

Як міжнародні медіа та експерти оцінюють зустріч

Зеленський, Путін, Трамп, фото: колаж

Якщо коротко, то всі медіа наголошують на одному – жодної публічної угоди чи навіть якоїсь "дорожньої карти" ця зустріч не принесла.

Тому чимало оглядачів побачили у саміті те, що і говорилося раніше – символічну перемогу Путіна. Адже воєнного злочинця прийняли із всіма почестями без ніяких зобов’язань. Все це підняло статус Кремля, легітимізуючи його агресивну політику в очах світ.

"Президент Трамп тепло прийняв Путіна, фактично поклавши край його дипломатичній ізоляції протягом останніх трьох років через вторгнення в Україну. Але Путін не погодився зупинити війну", - відзначають у The New York Times.

WSJ прямо пише: "Трамп розстелив килим – і мало що отримав натомість".

В AP кажуть: "Трамп залишає саміт на Алясці з Путіним з порожніми руками після того, як не зміг досягти угоди щодо припинення війни в Україні".

SkyNews порівняли очікування з тим що сталося. Як виявилося, фактично, нічого не збулося з того, що хотів президент Трамп. Адже Путін публічно нічого так і не підтвердив.

В The Guardian додають, що Дональд Трамп залишив більше запитань, ніж відповідей.

"Одне є очевидним: жодної угоди не було досягнуто. І припинення вогню, яке, за словами Трампа, він хотів би мати після завершення саміту, було далеким від того, щоб стати реальністю, оскільки він дедалі більше поклав тягар "укласти угоду" на президента України Володимира Зеленського", - наголошують у CNN.

У New York Post кажуть, що "мовчазна позиція" Трампа після зустрічі з Путіним свідчить про те, що в питаннях миру в Україні все ще існують "спірні моменти".

"Путін продемонстрував майстерність говорити те, що Трамп любить чути. Він підтвердив твердження Трампа, що якби він був президентом чотири роки тому, війна в Україні ніколи б не почалася. Також Путін дав зрозуміти, що конфлікт в Україні ще дуже далекий від вирішення. Він здобув перемогу лише завдяки запрошенню. Російського президента ігнорували інші світові лідери, тому його зустріч із найвпливовішою людиною у світі стала перемогою для колишнього шпигуна КДБ, і його видиме задоволення цим було помітно", - підсумовують у Reuters.

У виданні також кажуть, що Трамп передав Путіну листа від своєї дружини Меланії про викрадення Росією українських дітей. Але посадовці не розголосили деталей.

За словами політичного оглядача та журналіста Віталія Портникова, для всіх було очевидно, що ця спонтанна зустріч не дасть ніякого результату.

"Можна зрозуміти, що обидва президенти ні до чого реально не домовилися. Ситуація повернулася до тієї самої атмосфери, яка була і до приїзду Путіна на Аляску. Путін переслідував дві основні задачі: зупинити можливість запровадження санкцій США проти енергетичних спонсорів Росії та отримати чергову дипломатичну перемогу над Трампом", - каже Портников і додає, що Путін так і не відмовився від жодної зі своїх тез, які він висував ще у 2022 році, розпочавши війну з Україною.

Як вдало підсумовує політолог Вадим Денисенко: "на Алясці домовилися домовлятися":

"Судячи з усього, переговори нижчого рівня ще продовжаться, але вони, схоже, мають не багато шансів на логічне завершення. Якщо протягом двох місяців не буде досягнуто якихось результатів (вірогідність низька), ми перейдемо в наступну стадію: питання війни буде вирішуватися в ході переговорів Китай-США. Іншими словами, нове переговорне вікно можливостей відкриється не раніше кінця року, а реально, весною 2026 року".

Читайте також: До яких компромісів готова Україна: як Зеленський шукає підтримки в Європі, поки Трамп та Путін домовляються. Пояснюємо