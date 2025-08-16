"Росія не має права вето на вступ України до ЄС чи НАТО": європейські лідери підготували спільну заяву після зустрічі Трампа з Путіним

Про це написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у Х.

"Завершилася розмова між європейськими лідерами, під час якої оцінено інформацію, надану президентом Трампом і результати зустрічі на Алясці. Спільно з Емманюелем Макроном, Фрідріхом Мерцом, Кіром Стармером і Джорджею Мелоні ми вислухали думку з цього приводу президента України Зеленського і підготували спільну заяву",- повідомив він.

Згодом він опублікував заяву, у якій європейські лідери відзначили зусилля Трампа, спрямовані на припинення війни проти України та досягнення справедливого і тривалого миру.

"Лідери привітали дії президента Трампа щодо зупинення кровопролиття в Україні, припинення агресивної війни Росії та досягнення справедливого та тривалого миру", — йдеться у заяві.

За словами Трампа, "немає угоди, поки не буде угоди". Наступним кроком, відповідно до його плану, мають стати переговори з президентом України Володимиром Зеленським, які відбудуться найближчим часом. Європейські лідери наголосили на готовності співпрацювати з Трампом і Зеленським у підготовці тристороннього саміту за підтримки Європи.

У заяві окремо підкреслюється необхідність надання Україні "залізобетонних гарантій безпеки" для захисту її суверенітету та територіальної цілісності. Європейські лідери позитивно відзначили заяву Трампа про готовність США надати такі гарантії та наголосили, що коаліція союзників готова активно долучатися до цього процесу. Водночас у документі підкреслюється: Збройні сили України та її міжнародна співпраця не можуть бути обмежені, а Росія не повинна мати права вето щодо майбутнього вступу України до ЄС чи НАТО.

"Україна прийматиме рішення щодо своєї території. Міжнародні кордони не можуть бути змінені силою", — йдеться у спільній заяві.

Лідери ЄС підтвердили рішучість продовжувати підтримку України, посилювати санкції проти Росії та тиснути на її воєнну економіку, доки не буде досягнуто справедливого та тривалого миру.

"Україна може розраховувати на нашу непохитну солідарність у прагненні досягти миру, який захищає життєво важливі інтереси безпеки України та Європи", — наголосили у заяві.

Реакція Зеленського

"Позиції очевидні. Треба досягти реального миру, який буде тривалим, а не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями", — підкреслив Зеленський.

Серед першочергових кроків він назвав необхідність негайного припинення вогню — як на полі бою, так і проти української портової інфраструктури, звільнення всіх полонених військових і цивільних та повернення дітей, викрадених Росією. За його словами, тисячі українців досі перебувають у неволі, і всі вони мають повернутися додому.

Окремо президент наголосив на важливості збереження тиску на Росію. "В розмові з Президентом Трампом я сказав про те, що має бути посилення санкцій, якщо не буде тристоронньої зустрічі або якщо Росія ухилятиметься від чесного закінчення війни. Санкції – це дієвий інструмент", — зазначив Зеленський.

Він також підкреслив необхідність надійних і довгострокових гарантій безпеки за участі як Європи, так і США. За словами Зеленського, жодні питання, зокрема територіальні, не можуть вирішуватися без участі України.

Глава держави подякував міжнародним партнерам за підтримку та позитивно оцінив заяву європейських лідерів, оприлюднену раніше. "Сьогодні є важлива заява європейських лідерів, яка зміцнює нашу позицію. Працюємо далі всі разом: європейці, американці, всі у світі, хто хоче миру й спокою в міжнародних відносинах", — наголосив він.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: що відомо Дональд Трамп та Володимир Путін у ніч на 16 серпня провели саміт у місті Анкоридж на Алясці у форматі "3 на 3", він тривав майже три години - це їхня найдовша розмова. За словами американського лідера, зустріч була "продуктивною" і вони обговорили багато питань, однак "не у всіх повністю дійшли згоди", тому "угоди поки немає". Президент США зазначив, що скоро зідзвониться з представниками НАТО, обовʼязково із президентом Володимиром Зеленським та іншими. Трамп також повідомив, що на саміті в Алясці майже вдалося досягти домовленості, і тепер планується зустріч між Зеленським та Путіним за його участі. "Тепер все в руках Зеленського - чи зуміє він домовитися. Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною", - сказав Дональд Трамп. Уранці 16 серпня президент США провів телефонну розмову з українським колегою Зеленським. У ній брала участь низка європейських лідерів. У ході розмови Зеленський прийняв запрошення Трампа відвідати Вашингтон вже цього понеділка, 18 серпня. Трамп заявив, що після переговорів з Путіним на Алясці та розмови із Зеленським і лідерами ЄС сторони дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити війну - одразу укласти мирну угоду, без тимчасового припинення вогню.



