Зеленський 18 серпня зустрінеться з Трампом у Вашингтоні

Про це повідомив сам Зеленський у соцмережах.

Він назвав телефонну розмову з президентом США тривалою та змістовною. Спочатку лідери спілкувалися сам на сам, а потім - за участі європейських лідерів. Загалом говорили більш ніж півтори години, приблизно годину – безпосередньо з Трампом.

"Україна знову підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру. Президент Трамп поінформував мене про свою зустріч із російським керівником, про основні пункти розмови. Важливо, що сила Америки впливає на розвиток ситуації", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що підтримує пропозицію Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна – Америка – Росія. За словами президента України, ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього.

"Всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни збираюсь обговорити з президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Вдячний за запрошення", - додав Зеленський.

Він наголосив на важливості того, щоб європейці були залучені на всіх етапах заради надійного гарантування безпеки разом з Америкою.

"Ми обговорили позитивні сигнали від американської сторони щодо участі в гарантуванні безпеки Україні. Продовжуємо координувати наші позиції з усіма партнерами. Дякую всім, хто допомагає!", - резюмував український лідер

Читайте також: Путін отримав світову увагу, а Трамп – спільне фото: головні підсумки зустрічі на Алясці

Першим про розмову Трампа і Зеленського повідомив представник Білого дому Ден Скавіно.

Пізніше речник Єврокомісії підтвердив Суспільному, що у телефонній розмові двох лідерів також взяли участь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Польщі Кароль Навроцький, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, генсек НАТО Марк Рютте, держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник США Стів Віткофф.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: що відомо

Дональд Трамп та Володимир Путін у ніч на 16 серпня провели саміт у місті Анкоридж на Алясці у форматі "3 на 3", він тривав майже три години - це їхня найдовша розмова. За словами американського лідера, зустріч була "продуктивною" і вони обговорили багато питань, однак "не у всіх повністю дійшли згоди", тому "угоди поки немає".

Президент США зазначив, що скоро зідзвониться з представниками НАТО, обовʼязково із президентом Володимиром Зеленським та іншими.

Трамп також повідомив, що на саміті в Алясці майже вдалося досягти домовленості, і тепер планується зустріч між Зеленським та Путіним за його участі.

"Тепер все в руках Зеленського - чи зуміє він домовитися. Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною", - сказав Дональд Трамп.