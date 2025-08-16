Трамп після зустрічі з Путіним і розмови із Зеленським: Найкращий спосіб завершити війну - укласти мирну угоду
Президент США Дональд Трамп заявив, що після переговорів з Путіним на Алясці та розмови із Зеленським і лідерами ЄС сторони дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити війну - одразу укласти мирну угоду, без тимчасового припинення вогню
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
Трамп назвав день зустрічі з Путіним на Алясці "відмінним" і "дуже успішним". За його словами, перемовини з російським диктатором пройшли дуже добре, як і пізня нічна телефонна розмова з президентом України Зеленським і європейськими лідерами.
"Всі вирішили, що найкращий спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною - це перейти до мирної угоди, яка покладе край війні, а не простої угоди про припинення вогню, яка часто не витримує", - наголосив Трамп.
Він підтвердив, що вже цього понеділка, 18 серпня, президент Зеленський приїде в Овальний кабінет. За словами президента США, якщо все вдасться на зустрічі з президентом України у Вашингтоні, то наступний крок — зустріч з Путіним.
"Можливо, будуть врятовані життя мільйонів людей. Дякую за вашу увагу до цього питання!", - резюмував Трамп.
Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: що відомо
Дональд Трамп та Володимир Путін у ніч на 16 серпня провели саміт у місті Анкоридж на Алясці у форматі "3 на 3", він тривав майже три години - це їхня найдовша розмова. За словами американського лідера, зустріч була "продуктивною" і вони обговорили багато питань, однак "не у всіх повністю дійшли згоди", тому "угоди поки немає".
Президент США зазначив, що скоро зідзвониться з представниками НАТО, обовʼязково із президентом Володимиром Зеленським та іншими.
Трамп також повідомив, що на саміті в Алясці майже вдалося досягти домовленості, і тепер планується зустріч між Зеленським та Путіним за його участі.
"Тепер все в руках Зеленського - чи зуміє він домовитися. Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною", - сказав Дональд Трамп.
Уранці 16 серпня президент США провів телефонну розмову з українським колегою Зеленським. У ній брала участь низка європейських лідерів. У ході розмови Зеленський прийняв запрошення Трампа відвідати Вашингтон вже цього понеділка, 18 серпня.
- Біла Церква
