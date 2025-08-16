Трамп після зустрічі з Путіним і розмови із Зеленським: Найкращий спосіб завершити війну - укласти мирну угоду

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп назвав день зустрічі з Путіним на Алясці "відмінним" і "дуже успішним". За його словами, перемовини з російським диктатором пройшли дуже добре, як і пізня нічна телефонна розмова з президентом України Зеленським і європейськими лідерами.

"Всі вирішили, що найкращий спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною - це перейти до мирної угоди, яка покладе край війні, а не простої угоди про припинення вогню, яка часто не витримує", - наголосив Трамп.

Він підтвердив, що вже цього понеділка, 18 серпня, президент Зеленський приїде в Овальний кабінет. За словами президента США, якщо все вдасться на зустрічі з президентом України у Вашингтоні, то наступний крок — зустріч з Путіним.

"Можливо, будуть врятовані життя мільйонів людей. Дякую за вашу увагу до цього питання!", - резюмував Трамп.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: що відомо

Дональд Трамп та Володимир Путін у ніч на 16 серпня провели саміт у місті Анкоридж на Алясці у форматі "3 на 3", він тривав майже три години - це їхня найдовша розмова. За словами американського лідера, зустріч була "продуктивною" і вони обговорили багато питань, однак "не у всіх повністю дійшли згоди", тому "угоди поки немає".

Президент США зазначив, що скоро зідзвониться з представниками НАТО, обовʼязково із президентом Володимиром Зеленським та іншими.

Трамп також повідомив, що на саміті в Алясці майже вдалося досягти домовленості, і тепер планується зустріч між Зеленським та Путіним за його участі.

"Тепер все в руках Зеленського - чи зуміє він домовитися. Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною", - сказав Дональд Трамп.

Уранці 16 серпня президент США провів телефонну розмову з українським колегою Зеленським. У ній брала участь низка європейських лідерів. У ході розмови Зеленський прийняв запрошення Трампа відвідати Вашингтон вже цього понеділка, 18 серпня.