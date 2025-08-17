Fox News: Трамп підтримує ідею Путіна обміняти увесь Донбас на зупинку бойових дій "в інших місцях"

Таку інформацію журналістам близького до Республіканської партії американського телеканалу Fox News передав неназваний європейський дипломат.

В обмін на передачу йому всієї території Донбасу - як окупованої, так і неокупованої - правитель РФ, як зазначається, нібито готовий на "заморожування" ліній фронту "в інших місцях" та досягнення угоди з Україною.

"До війни населення Донбасу становило близько 6,5 мільйона осіб, і він включає Луганську та Донецьку області", - пояснює Fox News.

Після особистої зустрічі з Путіним в Анкоріджі на військово-повітряній базі Ельмендорф-Річардсон (Аляска, США) Трамп заявив європейським союзникам, що "російський президент повторив, що хоче отримати ключові Луганську та Донецьку області, але що він, здається, відкритий до можливості виходу з глухого кута в Запоріжжі та Херсоні разом із "заморожуванням" ліній фронту", інформує телеканал.

У цій же телефонній розмові за підсумками саміту на Алясці брав участь, за даними Reuters, і президент України Володимир Зеленський, який вкотре категорично відкинув можливість передачі Путіну Донеччини й Луганщині.

Про цю позицію глави української держави нагадує в цьому випадку й Fox News, наголошуючи водночас, що Зеленський "відмовився виводити війська з решти 30% Донецька, які досі контролює Україна". "Він заявив, що це буде неконституційним, а територія може бути використана як плацдарм для подальших російських атак", - підсумовують журналісти.