Fox News: Трамп підтримує ідею Путіна обміняти увесь Донбас на зупинку бойових дій "в інших місцях"
Президент США Дональд Трамп погоджується з пропозицією російського диктатора Володимира Путіна щодо повного контролю Москви над Донбасом
Таку інформацію журналістам близького до Республіканської партії американського телеканалу Fox News передав неназваний європейський дипломат.
В обмін на передачу йому всієї території Донбасу - як окупованої, так і неокупованої - правитель РФ, як зазначається, нібито готовий на "заморожування" ліній фронту "в інших місцях" та досягнення угоди з Україною.
"До війни населення Донбасу становило близько 6,5 мільйона осіб, і він включає Луганську та Донецьку області", - пояснює Fox News.
Після особистої зустрічі з Путіним в Анкоріджі на військово-повітряній базі Ельмендорф-Річардсон (Аляска, США) Трамп заявив європейським союзникам, що "російський президент повторив, що хоче отримати ключові Луганську та Донецьку області, але що він, здається, відкритий до можливості виходу з глухого кута в Запоріжжі та Херсоні разом із "заморожуванням" ліній фронту", інформує телеканал.
У цій же телефонній розмові за підсумками саміту на Алясці брав участь, за даними Reuters, і президент України Володимир Зеленський, який вкотре категорично відкинув можливість передачі Путіну Донеччини й Луганщині.
Про цю позицію глави української держави нагадує в цьому випадку й Fox News, наголошуючи водночас, що Зеленський "відмовився виводити війська з решти 30% Донецька, які досі контролює Україна". "Він заявив, що це буде неконституційним, а територія може бути використана як плацдарм для подальших російських атак", - підсумовують журналісти.
- На понеділок, 18 серпня, заплановано зустріч Зеленського з Трампом у Білому домі, де вони обговорюватимуть ці та інші частини плану Путіна. Разом з ним до Вашингтону вирушать і деякі європейські лідери, зокрема, один з улюблених співрозмовників Дональда Трампа - президент Фінляндії Александр Стубб.
- Диктатор, нагадаємо, також вимагає скорочення української армії, відмову України від євроінтеграції, офіційний статус для російської мови, широкі права для РПЦ тощо, тобто усе те, про що Москва вже офіційно заявляє три останні роки, називаючи це "цілями СВО".
