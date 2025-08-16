Російська мова, російська церква: які вимоги щодо них Путін назвав Трампу
Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці висунув умови щодо офіційного статусу російської мови та російської церкви в Україні, повторивши риторику, яку Кремль роками використовує для виправдання війни
Про це повідомив кореспондент газети New York Times у Берліні Стівен Ерлангер з посиланням на слова європейських чиновників, що були долучені до розмови з Трампом після саміту на Алясці.
За словами джерел, під час перемовин Путін просив гарантій, що російська мова отримає офіційний статус на території України.
Варто зазначити, українська влада неодноразово підкреслювала, що права російськомовних громадян в Україні не порушуються, а державною мовою залишатиметься українська.
Крім того, Путін наполягав на особливому захисті для церков, підпорядкованих Московському патріархату, які в Кремлі часто використовують як інструмент пропаганди.
- У квітні Офіс генерального прокурора повідомив про підозру 14 російським митрополитам, які сприяли захопленню українських територій РФ, зокрема майна церков.
