Politico: разом із Зеленським на переговори з Трампом 18 серпня може поїхати президент Фінляндії Стубб
Разом із президентом України Володимиром Зеленським до США 18 серпня може поїхати один з улюблених співрозмовників Дональда Трампа - президент Фінляндії Александр Стубб
Про це пише Politico.
Передбачається, що Стубб супроводжуватиме Зеленського на переговорах і допоможе запобігти будь-яким конфліктам, а також переконати американського президента включити Європу в будь-які подальші переговори.
За інформацією джерел, також до США може прибути генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який вибудував тісні стосунки з Трампом.
"Європа та Україна вважають понеділковий саміт у Вашингтоні ключовим, аби переконати Трампа не погоджуватися на неприйнятні для Києва умови, зокрема щодо передачі Росії українських територій, які Москва лише частково контролює", - зазначає видання.
Видання також наголошує, що обійми Трампа з Путіним викликали занепокоєння в Європі: там побоюються, що президент України не отримає такого ж дружнього ставлення.
- Найближчого понеділка, 18 серпня, тобто вже післязавтра, Зеленський матиме зустріч з Трампом у Вашингтоні. За даними New York Times, не виключено, що українського президента при цьому супроводжуватиме хтось з лідерів країн Європи.
- За оцінкою політолога Володимира Горбача, на цій зустрічі у Вашингтоні Трамп передасть Зеленському план Путіна, почутий ним від російського диктатора під час саміту на Алясці.
- Axios писало, що Трамп запросив Зеленського на тристоронню зустріч за участю їх двох та Путіна, що нібито має відбутися 22 серпня.
