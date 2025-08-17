Politico: разом із Зеленським на переговори з Трампом 18 серпня може поїхати президент Фінляндії Стубб

Про це пише Politico.

Передбачається, що Стубб супроводжуватиме Зеленського на переговорах і допоможе запобігти будь-яким конфліктам, а також переконати американського президента включити Європу в будь-які подальші переговори.

За інформацією джерел, також до США може прибути генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який вибудував тісні стосунки з Трампом.

"Європа та Україна вважають понеділковий саміт у Вашингтоні ключовим, аби переконати Трампа не погоджуватися на неприйнятні для Києва умови, зокрема щодо передачі Росії українських територій, які Москва лише частково контролює", - зазначає видання.

Видання також наголошує, що обійми Трампа з Путіним викликали занепокоєння в Європі: там побоюються, що президент України не отримає такого ж дружнього ставлення.