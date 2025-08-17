Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ Politico: разом із Зеленським на переговори з Трампом 18 серпня може поїхати президент Фінляндії Стубб

Politico: разом із Зеленським на переговори з Трампом 18 серпня може поїхати президент Фінляндії Стубб

Світлана Кравченко
17 серпня, 2025 неділя
10:33
Світ Александер Стубб і Володимир Зеленський

Разом із президентом України Володимиром Зеленським до США 18 серпня може поїхати один з улюблених співрозмовників Дональда Трампа - президент Фінляндії Александр Стубб

Зміст

Про це пише Politico.

Передбачається, що Стубб супроводжуватиме Зеленського на переговорах і допоможе запобігти будь-яким конфліктам, а також переконати американського президента включити Європу в будь-які подальші переговори.

За інформацією джерел, також до США може прибути генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який вибудував тісні стосунки з Трампом.

"Європа та Україна вважають понеділковий саміт у Вашингтоні ключовим, аби переконати Трампа не погоджуватися на неприйнятні для Києва умови, зокрема щодо передачі Росії українських територій, які Москва лише частково контролює", - зазначає видання.

Видання також наголошує, що обійми Трампа з Путіним викликали занепокоєння в Європі: там побоюються, що президент України не отримає такого ж дружнього ставлення.

  • Найближчого понеділка, 18 серпня, тобто вже післязавтра, Зеленський матиме зустріч з Трампом у Вашингтоні. За даними New York Times, не виключено, що українського президента при цьому супроводжуватиме хтось з лідерів країн Європи.
  • За оцінкою політолога Володимира Горбача, на цій зустрічі у Вашингтоні Трамп передасть Зеленському план Путіна, почутий ним від російського диктатора під час саміту на Алясці.
  • Axios писало, що Трамп запросив Зеленського на тристоронню зустріч за участю їх двох та Путіна, що нібито має відбутися 22 серпня.
2025, неділя
17 серпня
12:53
Трамп і Путін
Fox News: Трамп підтримує ідею Путіна обміняти увесь Донбас на зупинику бойових дій "в інших місцях"
12:19
Ексклюзив
У кризових, непевних часах треба досягати цілей, а планування не допомагає, - психотерапевт Кечур
12:04
OPINION
Війна не нескінченна, але її сценарій пишеться в Україні
12:03
Генштаб ЗСУ: Сили оборони мають успіхи на кількох напрямках, зачищено низку населених пунктів
11:55
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
Окупанти переодягаються в цивільне, щоб потрапити в тил наших позицій, - капітан НГУ Назаренко
11:55
Окупанти
Бійці ГУР знищили у Мелітополі склад з боєприпасами та окупантів, яких перекидали на Запорізький напрямок
11:44
Дениса Прокопенка Редіса нагородили орденом Богдана Хмельницького II ступеня
10:57
Зеленський
Зеленський запровадив нові санкції проти розробників дронів РФ з використанням ШІ
10:48
Франція
"Безпеку забезпечить сильна армія": Франція відкинула вимогу Росії щодо демілітаризації України
10:10
Ексклюзив
Віталій Портников
Трамп дає Лукашенку можливості для маневру, - Портников
10:06
OPINION
Курс географії від Сил оборони
09:43
ППО
Нічна атака РФ: сили ППО знешкодили 40 ворожих дронів
09:38
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган вважає, що тристоронні переговори із Зеленським допоможуть припинити війну
08:57
"Гальмує підготовку нових атак": партизани вдарили по логістиці РФ на Луганщині
08:35
Оновлено
За добу на фронті відбулося 148 боїв: ворог найактивніший на Покровському і Лиманському напрямках
08:30
Ексклюзив
Віталій Портников
Якби Трамп і Путін домовились по війні, то був би і спільний обід, і пресконференція була б довшою, - Портников
08:11
Кястутіс Будріс
"Це пріоритет": МЗС Литви закликало до посилення тиску на РФ і затвердження 19-го пакету санкцій
08:02
OPINION
Трамп спробував...
07:41
Інфографіка
втрати окупантів
Засіб ППО, 4 танки і 900 військових: що втратила армія РФ за добу на фронті
07:26
Залізнична станція у Воронезькій області
У РФ заявили про збиття майже 50 дронів: під атакою опинилася залізниця у Воронезькій області
07:13
Огляд
дрон Besomar
Сезон полювання за російськими БпЛА оголошується відкритим: в Україні презентували новий дрон із дробовиком від Besomar
05:48
Готель Captain Cook (Анкорідж, Аляска), де Трамп мав обідати з Путіним
Організатори обіду Трампа з Путіним після того, як його скасували, лишили у принтері секретну програму урочистості: що в ній цікавого
00:40
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу погоджується на перемир'я з ХАМАСом тільки за умов одночасного звільнення усіх заручників
00:25
"Час настав". Оприлюднено лист Меланії Трамп до Путіна, в якому вона просить забезпечити дітям мирне майбутнє
2025, субота
16 серпня
23:56
Зеленський
РФ досі не визначила, коли припинить вбивства, - Зеленський
23:40
Ексклюзив
Віталій Портников
Якщо Путін про щось домовився з Трампом, він буде утримуватися від далекобійних ударів, - Портников
23:03
Оновлено
БПЛА
Росія запустила ударні дрони по Україні ввечері 16 серпня: напрямки руху
22:58
пожежа
У Сімферопольському районі Криму зайнялася пожежа площею 200 гектарів
22:50
росія - китай
Путін бачить Китай гарантом безпеки України, Трамп проти військ НАТО на території України, - Axios
22:28
Ексклюзив
Віталій Портников
У РФ можливостей ліквідувати українську державність в мирний час на 50% більше, чим у воєнний, - Портников
22:20
Володимир Путін
Російська мова, російська церква: які вимоги щодо них Путін назвав Трампу
22:00
ЗСУ
На Північно-Слобожанському напрямку ЗСУ просунулись на 1-2,5 кілометри, - Генштаб
21:55
Зеленський, Путін, Трамп
Трамп кличе Зеленського на тристоронню зустріч з Путіним вже наступної п'ятниці, 22 серпня, - Axios
21:51
Економіка рф
Фондовий ринок Росії обвалився на 2,5% після зустрічі Трампа й Путіна на Алясці
21:36
пастор Марк Бернс
Пастор Марк Бернс: Америка повинна стати на бік правди та бути з Україною
21:07
Арешт
Військовий за гроші вивозив мобілізованих із навчального центру на Чернігівщині: причетних викрито
20:58
Віктор Ющенко в інтерв'ю Радіо Свобода (серпень 2025 року)
Ющенко: на площах Києва мають бути пам'ятники українським князям, гетьманам, композиторам, поетам
20:44
OPINION
Переговори на Алясці закінчилися провалом для США. Але не для України та Європи
20:35
На Житомирщині під час сварки чоловік жбурнув гранату в бік дружини: вона в реанімації
20:05
OPINION
Процес остаточного краху Росії запустили зарозумілість і догматизм Путіна
Більше новин
