Трамп кличе Зеленського на тристоронню зустріч з Путіним вже наступної п'ятниці, 22 серпня, - Axios

Про це Трамп сказав під час телефонної бесіди за участю Зеленського та лідерів європейських урядів і країн, що мала місце 16 серпня вже після завершення саміту на Алясці, передає із посиланням на власні джерела Axios.

"Трамп сказав Зеленському та іншим учасникам розмови, що він хоче провести тристоронній саміт "швидко", вже 22 серпня, повідомили два джерела", - йдеться у матеріалі.

Де саме вони мають зібратися, наразі невідомо.

Своєю чергою Путін поки що публічно не зобов'язувався проводити таку зустріч, наголошує видання.