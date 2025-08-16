Трамп кличе Зеленського на тристоронню зустріч з Путіним вже наступної п'ятниці, 22 серпня, - Axios
Американський президент Дональд Трамп запросив главу української держави Володимира Зеленського на тристоронню зустріч за участю їх двох та російського диктатора Володимира Путіна, що нібито має відбутися наступної п'ятниці, 22 серпня 2025 року
Про це Трамп сказав під час телефонної бесіди за участю Зеленського та лідерів європейських урядів і країн, що мала місце 16 серпня вже після завершення саміту на Алясці, передає із посиланням на власні джерела Axios.
"Трамп сказав Зеленському та іншим учасникам розмови, що він хоче провести тристоронній саміт "швидко", вже 22 серпня, повідомили два джерела", - йдеться у матеріалі.
Читайте також: Чого хоче Путін в обмін на передачу йому всього Донбасу: інсайди від Bloomberg, New York Times, Axios
Де саме вони мають зібратися, наразі невідомо.
Своєю чергою Путін поки що публічно не зобов'язувався проводити таку зустріч, наголошує видання.
- Найближчого понеділка, 18 серпня, тобто вже післязавтра, Зеленський матиме зустріч з Трампом у Вашингтоні. За даними New York Times, не виключено, що українського президента при цьому супроводжуватиме хтось з лідерів країн Європи.
- За оцінкою політолога Володимира Горбача, на цій зустрічі у Вашингтоні Трамп передасть Зеленському план Путіна, почутий ним від російського диктатора під час саміту на Алясці.
