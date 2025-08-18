Шмигаль: Україна має дуже потужну далекобійну зброю
Міністр оборони Денис Шмигаль заявляє, що потужна українська далекобійна зброя є, проте деталі щодо цього будуть оприлюднені, "коли прийде належний момент"
Про це він сказав під час презентації програми дій уряду, передає Інтерфакс-Україна.
"Українська дуже потужна далекобійна зброя потужна і вона є. Це ключові подробиці. А все решта ми взнаємо, коли прийде належний момент", -
Так прем’єр непрямо відповів на запитання щодо інформації про наявність в українському арсеналі крилатих ракет із дальністю 3000 км, яка має назву "Фламінго".
Раніше у медіа з’явилася інформація про початок серійного виробництва та взагалі наявність в українському арсеналі крилатих ракет із дальністю 3000 км, які мають назву "Фламінго". Зазначалося, що "Фламінго" - це FP-5 від Milanion Group, яка за дальністю польоту та розміром бойової частини вдвічі потужніша за Tomahawk, а головне, вона призначена для масового виробництва.
- Український професійний фотожурналіст, кавалер ордена "За заслуги" II та III ступенів Єфрем Лукацький, що співпрацює з американським інформагентством Associated Press, оприлюднив світлину ракети "Фламінго" українського виробництва.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.09 Купівля 41.09Продаж 41.58
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе