Шмигаль: Україна має дуже потужну далекобійну зброю

Про це він сказав під час презентації програми дій уряду, передає Інтерфакс-Україна.

"Українська дуже потужна далекобійна зброя потужна і вона є. Це ключові подробиці. А все решта ми взнаємо, коли прийде належний момент", -

Так прем’єр непрямо відповів на запитання щодо інформації про наявність в українському арсеналі крилатих ракет із дальністю 3000 км, яка має назву "Фламінго".

Раніше у медіа з’явилася інформація про початок серійного виробництва та взагалі наявність в українському арсеналі крилатих ракет із дальністю 3000 км, які мають назву "Фламінго". Зазначалося, що "Фламінго" - це FP-5 від Milanion Group, яка за дальністю польоту та розміром бойової частини вдвічі потужніша за Tomahawk, а головне, вона призначена для масового виробництва.