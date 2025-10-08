Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією "Є відчуття, що ворог активізувався": начальник відділення комунікацій 60-ї ОМБр Білоусов про Лиманський напрямок
Ексклюзив

"Є відчуття, що ворог активізувався": начальник відділення комунікацій 60-ї ОМБр Білоусов про Лиманський напрямок

Марина Клюєва
8 жовтня, 2025 середа
18:59
Війна з Росією ЗСУ

На Лиманському напрямку є відчуття, що ворог активізувався. Це видно по кількості обстрілів та з розмов із російськими полоненими

Зміст

Про це розповів начальник відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої бригади Максим Білоусов в етері Еспресо. 

"В цілому є відчуття, так, що ворог активізувався, і це в принципі відчувається і по кількості обстрілів, і це відчувається по тому, наприклад, що з полоненими була розмова, вони розповідали, що потрапили вперше якраз, коли їх захопили, потрапили на лінії бойового зіткнення буквально через три дні… Тобто три дні пробули взагалі на війні, тобто для цього у них було навчання. І з їх слів була така фраза: "Нас спєци завєзлі, а дальше ми шлі по точкам". Тобто вони самі розділяють, що, умовно кажучи, є умовні спєци, тобто які добре навчені, які розуміються", - розповів він. 

Максим Білоусов зауважив, що росіяни намагаються наближатися до позицій Сил оборони.

"А їхнє завдання - це якраз як таке штурмове м'ясо, пересуватися по точках, накопичуватися, просуватися, просочуватися і поближче до наших позицій далі вже виконувати ті завдання, які їм будуть надаватися. Тобто вони саме зараз намагаються, бачите, все ж таки знаходять живу силу для того, щоб поближче до наших позицій наближатися", - зазначив військовий. 

Також начальник відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої бригади розповів, що прогнозувати, якими будуть дії ворога з настанням холодів важко, адже кожна наступна зима не схожа на попередню.

"Кожна зима не схожа на попередню. Тобто, наприклад, минулої зими ворог активно проводив механізовані штурми. Але ці механізовані штурми, наприклад, відрізняються від тих штурмів, що були позаминулої зими. Тобто, наприклад, якщо брати зиму 24-го року, саме початок, тобто зима з 23-го на 24-й рік. Там були масовані механізовані штурми, вони застосовували величезну кількість техніки, в нашій зоні відповідальності могло бути, наприклад, до 10-15 одиниць техніки. Попереду міг, наприклад, їхати такий дуже добре заварений танк чи БМП, чи БТР з купою РЕБу, який повинен був начебто гасити наші всі VPFшки, наприклад. А далs сунулися інші транспортні засоби. А минулої зими, це вже, я кажу кінець 24-го, початок 25-го, кількість саме техніки зменшилася, їх стало набагато менше, тобто це зазвичай було три-чотири машини. Це міг бути танчик поперду? такий для прикриття, а позаду могли їхати, наприклад, декілька БМП чи БТРів, там відповідно до того, що в них було в наявності і вести на собі піхоту", - сказав він.

Максим Білоусов зауважив, що зараз ситуація змінилась настільки, що механізовані штурми проводяться вкрай рідко. Росіяни шукають варіанти для того, щоб прикрити свою техніку засобами радіоелектронної боротьби.

"Для того, щоб закинути поближче до нас або особовий склад, або щоб танчик під'їхав і, наприклад, почав працювати по наших позиціях. Але ситуація змінилася настільки, що наявні засоби роблять ситуацію такою, що танки, БМП, БТР - вони знищуються протягом 30-40 хвилин в залежності від кількості навареного металу або кількості встановленого РЕБу на ці механізовані транспортні засоби. Тобто, що буде зараз, сказати складно. Можливо, ворог працював над якимись іншими варіантами атаки, але поки він покладається саме на цю ось тактику штурмів малими групами, поки нічого не змінилися, тож я думаю, що просто будуть ті там між штурмовими групами, просто вони будуть втягнуті тепліше. І, скоріш за все, їй буде видно краще з рахунку того, що просто буде великий контраст теплого та холодного, просто навіть вдень і вночі в тепловізорі їх буде видно краще", - додав начальник відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої бригади.

