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Головна Війна з Росією ЄСПЛ постановив, що РФ вчиняла систематичні злочини проти України: правозахисники та юристи розповіли про значення цього рішення 

ЄСПЛ постановив, що РФ вчиняла систематичні злочини проти України: правозахисники та юристи розповіли про значення цього рішення 

Олена Будько
16 липня, 2025 середа
16:40
Війна з Росією Україна та Нідерланди проти Росії

Європейський суд з прав людини за висновками постановив, що Росія вчиняла систематичні злочини проти України, а мета РФ – знищити Українську державу як субʼєкт міжнародного права. Ці висновки можуть мати політичний, економічний та інший тиск на Росію

Зміст

Про це йшлося під час дискусії: "Рішення ЄСПЛ у міждержавній справі "Україна та Нідерланди проти Росії" і його значення для захисту прав потерпілих від російської агресії" у Києві. На події працювала кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

Уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко зауважила, що це важливе рішення суду, його називають історичним. 

"Але треба памʼятати, що підставою цього провадження є трагічна історія незалежної України. Це страждання наших громадян, кричущі злочини росіян. Не просто існує практика злочинів зі сторони РФ, але ціла система порушень РФ проти України. Європейський суд чітко вказав, що РФ відповідальна за порушення з 2014 року. Також наголосив, що російська агресія почалася з анексії Криму й розрослася до захоплення Луганської й Донецької областей та повномасштабного вторгнення", – наголосила вона.

Україна та Нідерланди проти Росії

фото: Наталя Стареправо

 

Європейський суд відзначив безпрецедентні точки – це політичні меседжі. Зокрема чітко врахував контекст, про що просила українська сторона, а також наголосив що політика та риторика РФ чітко сплановані, тобто це ціла стратегія – знищення України як держави, субʼєкта міжнародного права. Суд указав, що Росія несе загрозу для європейського континенту, а згадані злочини Росії – це наймасштабніші злочини з моменту Другої світової війни, які розглядав європейський суд. 

Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко додав, що Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях відмежовував різні підходи до кваліфікації фактів, зокрема в галузі прав людини. 

Він зауважив, що Європейський суд завжди відмежовувався від воєнних конфліктів, уникав у своїх рішеннях поєднувати ці елементи, наприклад, як це було в ситуації з Росією та Грузією. Водночас питання війни, оцінки агресії в цьому рішенні знайшло абсолютно ґрунтовне поєднання. Посилення цієї справи було також за рахунок 26 держав. 

Аналітикиня та координаторка адвокатів Ukrainian Legal Advisory Group (ULAG) Аліна Павлюк додала, що за результатами опрацювання рішення ЄСПЛ акумулював усі питання, що стосуються України. Ці більше ніж 170 кримінальних проваджень.

Одним із ключових елементів висновків суду є констатація того, як розвивався конфлікт на території України. Цих висновків не вистачає в наших навчальних рішеннях суду. Ці аргументи та факти можуть бути закладені в національний контекст правосуддя щодо злочинів проти людяності, адже ця стаття з'явилась нещодавно. 

Директор зі стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини Михайло Тарахкало зупинився на адміністративних практиках, які встановив ЄСПЛ. 

"ЄСПЛ дійшов висновку, що була послідовна діяльність, яка підтримувалась вищим керівництвом РФ, ця діяльність була спрямована на порушення, які були встановлені у справах. Це не поодинокі випадки, а певна система. І речення щодо цього може мати серйозні наслідки для інших органів", – зауважив він. 

 

 

Про порушення, які встановив ЄСПЛ

Суд установив  низку порушень, зокрема права на життя, відповідальність РФ за збиття літака рейсу МН17 на Донбасі. Згідно з висновками суду агенти РФ своїми активними діями збили літак і на РФ лежить відповідальність за загибель людей. У рішенні вказано, що збиття була фактичною спробою відійти від відповідальності й заплутати розслідування. Суд розкрив усі карти й постановив, що ціллю Росії було перешкоджати незалежному розслідуванню. 

Також Європейський суд приділив увагу взаємодії з родичами потерпілих. Це і питання поводження з тілами, коли в мережі поширювали відеоролики з тілами. У висновках суду йдеться і про поведінку російської влади, зокрема відмову зупинити бойові дії, щоб зафіксувати належним чином докази. Велику увагу присвячено дезінформаційним кампаніям Росії. 

Також суд установив відповідальність Росії за наявність практик страти цивільних, були масові дії катувань, насильства та інших заборонених конвенцією дій. 

Розслідування щодо злочинів РФ ЄСПЛ проводив до 16 вересня 2022 року – дня, коли РФ вийшла зі складу Ради Європи. Після цього дня ЄСПЛ не може займатися розслідуванням злочинів Росії, це вже робитиме інша інституція.

  • Європейський суд із прав людини в Страсбурзі 9 липня постановив, що РФ порушила міжнародне право в Україні. Також визнав, що Москва несе відповідальність за збиття літака рейсу MH17 Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines у 2014 році.
Теги:
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Суспільство
Світ
Україна
Європейський Суд
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