Гауляйтер Аксьонов подякував Путіну за недопущення створення біолабораторій у Криму. ЦПД відреагував

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Так званий голова ради міністрів Криму Сергій Аксьонов подякував російському диктатору Володимиру Путіну за "недопущення створення Україною лабораторії біологічної зброї в Криму" та похизувався відкриттям нового "протичумного центру" в Сімферополі.

Міф про "секретні біолабораторії" Росія активно просуває ще з 2014 року та особливо після повномасштабного вторгнення у 2022-му.

"Жодних доказів існування таких об’єктів кремль так і не надав, попри роки інформаційних кампаній", - зауважили у ЦПД.

За даними ЦПД, росіяни використовують цю конспірологію для виправдання окупації та мілітаризації півострова.

"Пропагандистам уже настільки бракує аргументів, що вони змушені повертатися до відверто абсурдних страшилок про "біологічну зброю". Подібними фейками ru-пропаганда намагається викликати у людей страх перед уявними "зовнішніми загрозами", щоб потім розповідати про окупацію як про "порятунок" від них", - додали в ЦПД.

фото: скриншот ЦПД



