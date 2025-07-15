ГУР паралізувало мережеву та серверну інфраструктуру одного з найбільших виробників БПЛА у РФ, - ЗМІ
Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України здійснили атаку на мережеву й серверну інфраструктуру російської компанії "Гаскар Інтеграція", яка є одним з найбільших виробників дронів у Росії, паралізувавши її роботу
Про це інформують Бабель, РБК-Україна та hromadske, посилаючись на джерела у ГУР.
Вказано, що завдяки кібератаці ГУР отримало 47 ТБ технічної інформації про виготовлення російських безпілотників. Серед даних також є конфіденційні анкети співробітників компанії та повна технічна документація про виробництво БПЛА. Цю інформацію передали Силам оборони.
Крім того, під час атаки кіберфахівці знищили всю інформацію на серверах виробника, включно із 10 ТБ резервних копій.
Внаслідок втручання у компанії "Гаскар Інтеграція" не працює інтернет, виробничі та бухгалтерські програми, а також паралізована робота центру розробок. Водночас на заводі з виробництва дронів заблоковані всі двері - співробітники змушені використовувати пожежні виходи.
- Раніше кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України здійснили атаку на одного з найбільших інтернет-провайдерів Сибіру - компанію "Оріон Телеком". Мережі активно використовували російські силові структури для ведення агресії проти України.
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