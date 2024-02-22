ISW: Росія не полишає спроб наступати біля Роботиного
Російські бойовики не полишають спроб окупувати населені пункти Запорізької області. Протягом минулої доби загарбники просунулися біля Роботиного
Про це пише Інститут вивчення війни.
Геолокаційні кадри, опубліковані 21 лютого, показують, що російські війська просунулися біля Роботиного. Водночас ворог просунувся на захід від Вербового - на схід від Роботиного. Протягом минулої доби позиційні бої тривали біля Вербового, Роботиного та Малої Токмачки - на північний схід від Роботиного та на південний схід від Оріхова.
Російський пропагандист, посилаючись на невідомих українських аналітиків, стверджував, що окупанти просунулися до 2,02 кілометрів у ширину та 650 метрів у глибину біля Новопрокопівки - на південь від Роботиного, але ISW не знайшло візуального підтвердження цих слів.
Зазначається, що поблизу Роботиного діють підрозділи російського 70-го мотострілецького полку (42-га мотострілецька дивізія 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу).
- Протягом минулої доби українські захисники відбили атаки росіян на 8 напрямках, найбільше - на Авдіївському. На фронті відбулося 64 бойових зіткнення.
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