Кіберфахівці ГУР атакували російські військові навчальні заклади, - ЗМІ

Про це повідомили джерела Бабеля, Суспільного та hromadske.

Зокрема, фахівці ГУР здійснили кіберудар по мережевій інфраструктурі Північно-Кавказького федерального університету, який готує операторів дронів, фахівців з цифрового зв’язку, інженерів та фізиків для армії РФ.

За словами джерел цей університет забезпечує діяльність відразу низки навчальних закладів у кількох регіонах РФ, зокрема 7 інститутів.

Унаслідок операції українські хакери уразили внутрішню інформаційну інфраструктуру обʼєкта, знищили цільові ресурси противника (вебсайти, бази даних, файлові сховища) загальним обсягом понад 150 терабайтів. Хакери атакували 11 вебсайтів, понад сім тисяч службових персональних компʼютерів, 135 серверів і файлових сховищ.

До того ж для "прикриття заходів основного напряму ураження", здійснено серію кібератак на низку цільових інтернет-ресурсів та файлових сховищ організацій РФ.

"Після отримання доступу до мережевої інфраструктури ворога, на уражених вебресурсах була опублікована агітаційна листівка на підтримку наступальних операцій ЗСУ", - сказав співрозмовник Суспільного.