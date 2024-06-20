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Війна з Росією: хроніка
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Мета РФ - побудувати "міст" між Бахмутом і Харковом та досягти перелому у війні, - німецький генерал

20 червня, 2024 четвер
00:04
Війна з Росією

Мета РФ може полягати в тому, щоби побудувати "міст" між Бахмутом і Харковом і досягти завдяки йому перелому у війні. Мета України – запобігти цьому

Зміст

Про це у коментарі Укрінформу генерал-лейтенант Бундесверу у відставці, військовий експерт Роланд Катер.

"Дії ЗСУ були успішним, наразі атака росіян зупинилась, наступ на Харків був зупинений. Таким чином, уся ця операція в Харківській області була великим успіхом", - сказав Катер.

Він звернув увагу на те, що в цей самий час Захід дозволили використання західної зброї по окремих частинах прилеглої російської території, там, де Росія концентрує свої війська. Це дало значну перевагу ЗСУ. Росіяни наразі не вдаються до подальших спроб розпочати наступ, додав експерт, але водночас не виключив, що в майбутньому росіяни підготуються до нової спроби.

"Втім, я думаю, українські Збройні Сили вчасно дізнаються, чи планується новий наступ, зокрема, завдяки розвідці, в тому числі за допомогою дронів, і будуть дуже добре підготовлені до цього", - висловив переконання Катер, додавши, що це ж стосується і можливих планів щодо Сумської області.

"Мета РФ, на його думку, може полягати в тому, щоби побудувати "міст" між Бахмутом і Харковом і досягти завдяки йому перелому у війні. Мета України – запобігти цьому", - сказав експерт.

Він зауважив, що на тлі збільшення постачання західної зброї проблема дефіциту амуніції перестала на цей час бути найгарячішою темою.

"Вирішальною, найважливішою темою є наразі ППО. І дуже важливо, щоби західні нації зараз разом знайшли можливості посилити українську ППО", - підкреслив Катер.

 Роланд Катер — генерал-лейтенант армії Бундесверу у відставці. З квітня по серпень 1996 року Катер служив начальником штабу німецького контингенту IFOR у Трогірі, Хорватія. З грудня 1999 року по червень 2000 року бригадний генерал Катер служив командувачем багатонаціональної бригади KFOR, а також був командувачем німецьких сил у Косово в Прізрені. Під час свого останнього призначення був військовим представником Німеччини у Військовому комітеті НАТО та Військовому комітеті Європейського Союзу (EUMC) у Брюсселі.

Теги:
Донеччина
Харківщина
Військові новини
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