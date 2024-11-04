Ми перебуваємо у складній обороні: в.о. пресофіцера 33-ї ОМБр про Курахівський напрямок

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На Курахівському напрямку ситуація стабільно важка, тривають інтенсивні бойові зіткнення як механізовані, так і піші. Противник не втрачає своїх намірів просуватися вперед. Ми перебуваємо у складній обороні та продовжуємо відбивати ворожі атаки, застосовуючи усі наявні засоби", - прокоментував в.о. пресофіцера 33-ї ОМБр.

За його словами, у загарбника є величезний людський ресурс, багато техніки та снарядів, тому командування наступу РФ використовує все це, щоб досягати своїх планів.

"Зокрема, ми застосовуємо наші танки Leopard, які розбирають ворожі бліндажі, укріплені позиції або позиції, що вдалося противнику зайняти. Нами також активно застосовується артилерія, а піхота працює над тим, аби окупантам нічого не вдалося з їхніх амбітних планів. Противник дуже агресивний, варто це визнавати та розуміти. Ми робимо усе можливе, аби Курахове залишалося в тилу і ворог не міг просуватися вперед", - резюмував Назар Войтенков.