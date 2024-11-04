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Ексклюзив

Ми перебуваємо у складній обороні: в.о. пресофіцера 33-ї ОМБр про Курахівський напрямок

Ірена Моляр
4 листопада, 2024 понедiлок
09:02
Війна з Росією Карта бойових дій за 23-30 жовтня

Назар Войтенков, в.о. пресофіцера 33-ї ОМБр, зауважив, що на Курахівському напрямку тривають інтенсивні бойові зіткнення як механізовані, так і піші

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На Курахівському напрямку ситуація стабільно важка, тривають інтенсивні бойові зіткнення як механізовані, так і піші. Противник не втрачає своїх намірів просуватися вперед. Ми перебуваємо у складній обороні та продовжуємо відбивати ворожі атаки, застосовуючи усі наявні засоби", - прокоментував в.о. пресофіцера 33-ї ОМБр.

За його словами, у загарбника є величезний людський ресурс, багато техніки та снарядів, тому командування наступу РФ використовує все це, щоб досягати своїх планів.

"Зокрема, ми застосовуємо наші танки Leopard, які розбирають ворожі бліндажі, укріплені позиції або позиції, що вдалося противнику зайняти. Нами також активно застосовується артилерія, а піхота працює над тим, аби окупантам нічого не вдалося з їхніх амбітних планів. Противник дуже агресивний, варто це визнавати та розуміти. Ми робимо усе можливе, аби Курахове залишалося в тилу і ворог не міг просуватися вперед", - резюмував Назар Войтенков.

  • Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що протягом доби 3 листопада російські окупанти 169 разів атакували позиції Сил оборони. Найбільш активно ворог діє на Курахівському та Покровському напрямках. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Іллінки, Острівського, Дальнього, Антонівки та Катеринівки окупанти 27 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.  
Теги:
Новини
Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Курахове
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