Ми побачимо початок і політичного, і економічного банкрутства РФ наступного року, - історик Зінченко

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Найбільших зусиль, щоб розвалилася РФ, доклав саме Путін. Тобто така кількість помилок, яка була ним зроблена, врешті-решт розвалить поступово РФ. Ще у 2014 році, коли розпочалася російська агресія, я прогнозував, що деякі процеси будуть відбуватися подібно до тих, які були перед 1991 роком, а деякі відбуватимуться в інший спосіб. Моя логіка була у тому, що російська економіка ближче до економіки вільного ринку, ніж те, що було в СРСР. Якщо сьогодні аналізувати макроекономічні показники РФ, на диво у них та сама проблема, як і у СРСР, наприклад, з процесами щодо покриття дефіциту бюджету", - зауважив історик.

За його словами, у РФ зараз збільшується мілітаризація, нафтодоларів стало у два рази менше у порівнянні з тим, що було 10 років тому, сільське господарство стає неефективним, оскільки його не забезпечували, а займалися імпортом.

"Я навіть не очікував, наскільки подібно з СРСР будуть відбуватися процеси в макроекономіці РФ. І це тільки одна частина. А ще будуть змінюватися суспільні настрої, спричинені економічними змінами. РФ. В принципі, передбачувана ситуація у тому сенсі, якщо - чи то Російська імперія, чи Російська Федерація - починає гратися у "маленьку побєдоносну" війну, то дуже швидко виходить, що та війна не така "маленька" і не така "побєдоносна", і починається революція. Це сталося і після Японської війни на початку XX століття, це сталося і з СРСР після Афганської війни. В наступному році треба якось росіянам пояснити, чому "Київ за три дні" триває три роки. А ще наступного року ми побачимо початок і політичного, і економічного банкрутства РФ. Десь на початку 2026 року, скоріш за все, виникнуть можливості, щоб на справедливих умовах завершити цю війну", - резюмував Олександр Зінченко.

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