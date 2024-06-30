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Війна з Росією: хроніка
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Минулої доби на фронті відбулося 138 боєзіткнень, найгарячіше - на Покровському напрямку

30 червня, 2024 неділя
11:05
Війна з Росією Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна

Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 138 бойових зіткнень. Українські захисники відбили низку штурмів російських окупантів, проте найактивніше війська РФ атакують на Покровському напрямку

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Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 10:00 30 червня.

За уточненою інформацією за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах два ракетних удари, із застосуванням трьох ракет, 48 авіаційних ударів (зокрема, із застосуванням 90 КАБ), здійснив майже 3500 обстрілів, в тому числі 119 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Водночас авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили пункт управління, склад пально-мастильних матеріалів та чотири райони зосередження особового складу противника.

З початку доби відбулося 47 боєзіткнень: ситуація по напрямках

Агресор уже завдав вісім авіаційних ударів (16 КАБ) та 38 ударів дронами-камікадзе, здійснив 667 обстрілів позицій наших військ.

На Харківському напрямку наші війська успішно відбили одну атаку окупантів в районі Глибокого. За минулу добу, за уточненою інформацією, ворог втратив на цьому напрямку 168 осіб особового складу, одну бойову броньовану машину, одну артсистему та 11 автомобілів. Пошкоджено танк, чотири артсистеми та чотири автомобілі.

Куп’янський напрямок. Триває бій в районі Стельмахівки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку наші війська стримують дві атаки противника біля Невського та Макіївки.

На Сіверському напрямку ворог атакує в районах Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Всього п’ять штурмових дій, три з яких уже відбито.

На Краматорському напрямку наші війська стримують три атаки противника в районі Іванівського та Часового Яру. Ще одну штурмову дію успішно відбито.

На Торецькому напрямку окупанти двічі безуспішно намагалися покращити своє становище в районах Північного та Південного.

Гаряче на Покровському напрямку. Сили оборони з початку доби відбивали 15 атак противника. 10 штурмових дій зупинено. П’ять атак в районах Прогресу, Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки та Новоселівки Першої тривають. На цьому напрямку за попередню добу втрати ворога склали: 343 військовослужбовці, два танки, дві ББМ, сім одиниць автомобільної техніки та дві артсистеми. Пошкоджено чотири бойові броньовані машини, сім автомобілів та сім артсистем.

Курахівський напрямок. Загалом вже 10 атак противника за сьогодні. Вісім спроб ворога прорвати наші рубежі успіху не мали, дві атаки тривають.

На Времівському напрямку наші війська відбивають дві атаки противника в районі Водяного. Також успішно зупинено штурмові дії ворога в районі Урожайного.

На Гуляйпільському напрямку підрозділи наших військ відбивають одну атаку противника на напрямку Чарівного.

Оріхівський напрямок. Сили оборони зупинили дві атаки противника в районі Роботиного.

На решті напрямків активних дій окупанти не проводили.

  • Протягом минулої доби на фронті Силам оборони вдалося ліквідувати 1140 російських окупантів та ще десятки одиниць ворожої техніки.
Теги:
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Харківщина
Військові новини
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