На 10-річчя початку боїв за Донецький аеропорт РФ завдала удару по аеропорту в Запоріжжі: нардеп з Авдіївки показав фото

Про це повідомив народний депутат з Авдіївки Муса Магомедов.

Зазначається, що російський ворог поцілив будівлі аеропорту в Запоріжжі.



Магомедов показав кадри руйнувань.

Фото: Муса Магомедов

Офіційного повідомлення щодо загиблих чи постраждалих наразі немає.

Зауважимо, що близько 15:45 Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль на місто. Вже за декілька хвилин "Суспільне" повідомило про вибухи.