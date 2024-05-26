На 10-річчя початку боїв за Донецький аеропорт РФ завдала удару по аеропорту в Запоріжжі: нардеп з Авдіївки показав фото
Російська окупаційна армія у неділю, 26 травня, вдарила по аеропорту в Запоріжжі на 10-ту річницю початку боїв за Донецький аеропорт
Про це повідомив народний депутат з Авдіївки Муса Магомедов.
Зазначається, що російський ворог поцілив будівлі аеропорту в Запоріжжі.
Магомедов показав кадри руйнувань.
Фото: Муса Магомедов
Офіційного повідомлення щодо загиблих чи постраждалих наразі немає.
Зауважимо, що близько 15:45 Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль на місто. Вже за декілька хвилин "Суспільне" повідомило про вибухи.
- 26 травня минає річниця початку боїв за Донецький аеропорт. Майор Збройних сил України Максим Бугель розповів про бої за Донецький аеропорт.
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