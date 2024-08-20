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На фронті за добу сталося 158 боєзіткнень: понад третина з них - на Покровському напрямку

Світлана Кравченко
20 серпня, 2024 вiвторок
08:27
Війна з Росією ЗСУ

Протягом минулої доби на російсько-українському фронті зафіксували 158 бойових зіткнень. Понад третина з них припадає на Покровський напрямок

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 08:00 20 серпня.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 78 авіаударів, зокрема скинув 103 КАБи. Крім цього, здійснив 4624 обстріли, з них 141 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1448 дронів-камікадзе.

Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Порозок, Хотінь, Обухівка, Липці, Куп’янськ-Вузловий, Копанки, Сергіївка, Курдюмівка, Торецьк, Щербинівка, Неліпівка, Дачне, Олександропіль, Макарівка, Шахтарське, Темирівка, Гуляйполе, П’ятихатки, Новоданилівка та Ольгівка.

За вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 9 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, один - по пункту управління, один - по засобу ППО, два - по артилерійських системах та чотири - по інших важливих цілях російських окупантів.

Обстановка по напрямках

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії, загалом відбулося п’ять ініційованих ним бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла чотирнадцяти. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Глушківки, Стельмахівки, Кругляківки, Синьківки, Андріївки та у бік Лозової.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 11 атак противника в районах Греківки, Новосадового, Макіївки, Невського, Новосергіївки, Новоєгорівки та Торського.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 10 атак неподалік Івано-Дар’ївки, Спірного і Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку українські воїни звели нанівець сім спроб противника прорвати нашу оборону в районах Іванівського та Андріївки Донецької області.

Двадцять чотири рази ворог намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Діяв в районах населених пунктів Північне, Нью-Йорк, Неліпівка, Залізне та, найактивніше, біля Торецька. Де також завдав п’ять ударів дев’ятьма керованими авіабомбами.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 63 атаки. Найбільше - в районах Новогродівки, Михайлівки та Воздвиженки.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Невельське та Костянтинівка, де окупанти 11 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Времівському напрямку противник здійснив п’ять спроб захопити наші позиції неподалік Водяного та Вугледара Донецької області. Також атакував з боку Володимирівки і Солодкого.

На Оріхівському і Гуляйпільському напрямках окупанти наступальних дій вчора не проводили.

На Херсонщині, на Придніпровському напрямку, відбито один штурм загарбниками українських позицій.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність.

Наші воїни продовжують активними діями виснажувати бойовий потенціал ворога, зокрема й під час операції в Курській області РФ.

  • Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1330 військових. Сили оборони ліквідували 5 танків і 52 артилерійські системи.
Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
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