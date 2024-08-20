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На фронті за добу відбулося 87 боєзіткнень: понад третину від усіх атак росіяни здійснили на Покровському напрямку

Ольга Бабишена
20 серпня, 2024 вiвторок
17:34
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ, військові

За добу вівторка, 20 серпня, відбулося 87 бойових зіткнень: росіяни найбільше атакують на Покровському напрямку

Зміст

Про це інформує Генштаб у зведенні станом на 16:00. 

Удари РФ 

Російські окупанти обстрілюють прикордонні райони Сумщини. Зокрема від обстрілів артилерії постраждали Бачівськ, Михайлівське, Рясне, та Покровка. Також ворог двічі гатив з РСЗВ по Славгороду.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку російські терористи шість разів штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська і Липців. На даний час у Вовчанську триває два бойових зіткнення.

Шість разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили ворожі штурми поблизу Петропавлівки та в напрямку Лозової і Новоосинового. Одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку, ворожі підрозділи, за підтримки авіації, не припиняють атакувати в районах Макіївки, Новосадового, Греківки, та Діброви. З початку доби на цьому напрямку українські воїни відбили уже дев’ять ворожих атак. Ситуація контрольована.

Тривають бої на Сіверському напрямку, супротивник атакує поблизу Верхньокам’янського, Виїмки та Переїзного, окупанти чотири рази намагались прорвати нашу оборону, скинули на Серебрянку та Верхньокам’янське сім авіаційних бомб.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили три штурмових дії поблизу Іванівського та Кліщіївки. Також завдали ударів некерованими авіаракетами в район Григорівки та по Часовому Яру.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак на даний час складає 14. Сьогодні ворог атакує біля населених пунктів Нью-Йорк, Неліпівка, Торецьк та Залізне. Наші захисники дають гідну відсіч противнику, 13 боєзіткнень вже завершено, триває бій. Авіація агресора завдала ударів по населеному пункту Дружба некерованими авіаракетами, по Торецьку та Неліпівці -  одинадцятьма КАБами.

Найбільша кількість боєзіткнень нараховується на Покровському напрямку. Так, з початку доби окупанти здійснили вже 34 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Михайлівки, Калинівки, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Птичого, Скучного та атакували у бік Зеленого Поля. Сили оборони стримуючи ворожий натиск, вже відбили 24 атаки противника, десять боєзіткнень ще тривають.

На Курахівському напрямку загарбники сім разів атакували наші підрозділи, намагалися просунутися поблизу Костянтинівки, Красногорівки та Карлівки.

На Времівському напрямку загарбники один раз безуспішно атакували позиції українських військ. 

На Оріхівському напрямку зазнали ударів КАБами Новояковлівка та Новопавлівка, некерованими авіаракетами - Новоандріївка та Лобкове. При цьому ворожі підрозділи намагались просунутись в напрямку Новоданилівки, безуспішно. 

На Придніпровському напрямку наші захисники відбили дві ворожі атаки.

  • Раніше Генштаб інформував, що за 19 серпня російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1330 військових. Сили оборони ліквідували 5 танків і 52 артилерійські системи. 
Теги:
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Військові новини
Покровськ
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