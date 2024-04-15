На фронті загинув громадський діяч і військовий Павло Петриченко
15 квітня на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув сержант 59 бригади, громадський діяч, Павло Петриченко
Про це повідомила його сестра Марина Петриченко.
"Сьогодні на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув мій брат, сержант 59 бригади Павло Петриченко", - написала вона.
Сестра загиблого воїна попросила також не турбувати родину деякий час і зазначила, що про місце та час прощання повідомить згодом.
Хто такий Павло Петриченко
Він був молодшим сержантом, командиром відділення БпЛА в 59-й ОМПБр. Був нагороджений "Залізним Хрестом" від Валерія Залужного.
Петриченко до великої війни був проєктним менеджером, вів бізнес, а перед повномасштабним вторгненням РФ вів проєкти у Сергія Притули. Павло Петриченко є одним із засновників руху "Хто замовив Катю Гандзюк".
На початку повномасштабного вторгнення воїн займався організаційними питаннями у Фонді Сергія Притули: приймав та перерозподіляв різну допомогу, зокрема і зброю.
В інтерв'ю Майклу Щуру він сказав, що вирішив бути ефективним там, де він був. І робота була ефективною: вдалося забезпечити усе угруповання, яке обороняло Київ. Зброю возили під Гостомель, волонтери були готові в будь-який момент піти у бій.
За його словами, думки про армію з'явилися ще в січні 2022-го, але він не підозрював, що росіяни спробують захопити Київ та інші міста, думав, що все обмежиться загостренням на Донбасі та проривом із Криму.
Петриченко також є автором петиції щодо обмежень на роботу онлайн-казино для військових у воєнний час, яка набрала понад 25 тис. підписів за день. Президент України Володимир Зеленський відреагував на неї у зверненні, а потім провів нараду стосовно проблеми з казино.
- Відбиваючи прорив ворога під час відходу українських сил із Авдіївки, загинула 30-річна снайперка роти снайперів 53-ї окремої механізованої бригади Катерина Шинкаренко (Віскі). 16 квітня тіло Героїні зустрінуть у рідному Острозі на Рівненщині.
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