На фронті загинув громадський діяч і військовий Павло Петриченко

Про це повідомила його сестра Марина Петриченко.

"Сьогодні на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув мій брат, сержант 59 бригади Павло Петриченко", - написала вона.

Сестра загиблого воїна попросила також не турбувати родину деякий час і зазначила, що про місце та час прощання повідомить згодом.

Хто такий Павло Петриченко

Він був молодшим сержантом, командиром відділення БпЛА в 59-й ОМПБр. Був нагороджений "Залізним Хрестом" від Валерія Залужного.

Петриченко до великої війни був проєктним менеджером, вів бізнес, а перед повномасштабним вторгненням РФ вів проєкти у Сергія Притули. Павло Петриченко є одним із засновників руху "Хто замовив Катю Гандзюк".

На початку повномасштабного вторгнення воїн займався організаційними питаннями у Фонді Сергія Притули: приймав та перерозподіляв різну допомогу, зокрема і зброю.

В інтерв'ю Майклу Щуру він сказав, що вирішив бути ефективним там, де він був. І робота була ефективною: вдалося забезпечити усе угруповання, яке обороняло Київ. Зброю возили під Гостомель, волонтери були готові в будь-який момент піти у бій.

За його словами, думки про армію з'явилися ще в січні 2022-го, але він не підозрював, що росіяни спробують захопити Київ та інші міста, думав, що все обмежиться загостренням на Донбасі та проривом із Криму.

Петриченко також є автором петиції щодо обмежень на роботу онлайн-казино для військових у воєнний час, яка набрала понад 25 тис. підписів за день. Президент України Володимир Зеленський відреагував на неї у зверненні, а потім провів нараду стосовно проблеми з казино.