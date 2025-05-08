На Харківщині на вибуховому пристрої підірвався 11-річний хлопчик

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"11-річний хлопчик у полі знайшов невідомий предмет, який здетонував. Унаслідок вибуху дитина отримала важкі поранення та була госпіталізована. Зараз лікарі надають постраждалому всю необхідну допомогу", - написав він.

Чиновник закликав громадян пам'ятати про мінну небезпеку на всій території Харківської області. Він наголосив, що чіпати невідомі предмети не можна. Натомість потрібно одразу викликати на місце відповідні служби за номерами 112, 101 або 102.