На Херсонщині через російський удар постраждали двоє 13-річних дітей
Уночі середи, 23 липня, російські окупанти атакували з безпілотників двох дітей у селі Зорівка Білозерської громади Херсонської області
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Так, цієї ночі під ворожий удар потрапили 13-річні хлопчик та дівчинка. Вони дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.
Прокудін додав, що бригада "швидкої" надала дітям необхідну меддопомогу на місці.
- Раніше, 9 липня, росіяни атакували з безпілотника село Правдине Херсонської області. Унаслідок атаки загинула однорічна дитина, літня жінка зазнала поранень.
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