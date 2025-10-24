Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією На момент викрадення їй було лише 19: у Росії засудили до 14 років колонії адміністраторку каналу "Мелітополь – це Україна" Яну Суворову
Огляд

На момент викрадення їй було лише 19: у Росії засудили до 14 років колонії адміністраторку каналу "Мелітополь – це Україна" Яну Суворову

Зіновія Воронович
24 жовтня, 2025 п'ятниця
19:12
Війна з Росією Яна Суворова

У РФ звинуватили у шпигунстві та тероризмі Яну Суворову, яка після початку повномасштабного вторгення була адміністраторкою телеграм-каналу "Мелітополь – це Україна"

Зміст

Яні Суворовій 13 жовтня виповнився лише 21, але уже понад два роки вона перебуває у російському полоні. Днями Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону визнав її винною у скоєнні теракту зі значною шкодою у складі групи, шпигунстві, участі у терористичній спільноті та присудив їй 14 років колонії.

Як повідомила Медиазона, та Яну та її колег звинувачували, зокрема, в тому, що вони навели HIMARS на будівлю мелітопольського коледжу на проспекті 50-річчя Перемоги, де було розташоване управління Росгвардії та ФСБ у Запорізькій області у березні 2023 року.

"Робила нігті і вії" та готувалась до вступу

Коли почалась повномасштабна війна, Яні було лише 18. Як розповів її хлопець Олександр "Новинам Приазов’я", дівчина перед війною готувалась до вступу.

"Робила вії та нігті дівчаткам і мріяла займатися реабілітацією, стретчингом… З початком повномасштабного вторгнення вона, як не байдужа людина, почала займатися створенням чату для того, щоб допомогти людям вирішити побутові проблеми. У Мелітополі була гуманітарна проблема з ліками та продуктами. Людям треба було знати, де можна взяти продукти та ліки. До якого лікаря звернутися – хто з медиків залишився у місті", – розповів він.

Яна стала однією з адміністраторів телеграм-каналу "Маріуполь – це Україна", який створили у 2022. А вночі 20 серпня 2023 ФСБ викрало Яну Суворову та ще шістьох медійників. За даними Репортерів без кордонів тоді захопили адмінів телеграм-каналу "Маріуполь – це Україна" Максима Репчова,  Олександра Малишева,  Владислава Гершона та  Марка Каліуша, а також  Анастасію Глуховською та  Георгія Левченка з "РИА Мелитополь"

"Ці семеро журналістів та медіапрацівників символізують те, чого Росія найбільше боїться: правду про окупацію українських територій, де арешти та репресії стали нормою. Дехто чекає на фіктивні суди, тоді як для інших інформація надходить лише уривками. Їх не можна забувати, а Кремль має нести відповідальність за їхні справи. «Репортери без кордонів» закликають до їхнього негайного та безумовного звільнення", – йдеться у статті Репортерів без кордонів, опублікованій 20 серпня 2025 року – у другу річницю їх викрадення.

Утримували у тому ж СІЗО, що й Вікторію Рощину

За інформацією ТРК Мелітополь, спочатку Яну тримали в одному зі складських приміщень у промисловій зоні Мелітополя, пізніше перевезли до Маріупольського СІЗО. Пізніше утримали  у СІЗО номер два Таганрога. Саме у цьому СІЗО утримували журналістку Вікторію Рощину, однак незадовго до смерті у 2024 році  її етапували в СІЗО у Пермському краї.

Російські пропагандистські медіа показав відео, на якому Яна Суворова визнає, що має відношення до "прильоту" по об'єкту на проспекті 50-річчя Перемоги.

"Це типова російська схема, коли затримують цивільних і тримають без жодного зв’язку із зовнішнім світом, без доступу до адвоката, без доступу до інформації, не повідомляючи рідним. І за цей час до них застосовують різні форми тиску – і психологічного, і фізичного. Фактично вибивають із них зізнання. І після цього, через пару місяців, вони уже записують відео і оформлюють це затримання як начебто таке, яке відповідає російським законам. Ми бачимо на відео, як Яна плаче і зізнається в тому, у чому її звинувачують. Це типова російська тактика із цивільними — затримати, вибити під тиском все, що потрібно, а потім говорити: "Ви бачите, вони ж на камеру самі зізналися", – каже в інтерв’ю громадська діячка, журналістка, членкинею правління ГО "Нумо, сестри!" Ліна Кущ.  

Тим часом хлопець Яни, з яким вона листується через волонтерів, каже, що вона у складному психологічному стані і їй страшно, бо вона не знає чого чекати після того, як її переведуть до іншого СІЗО чи колонії. З батьками дівчині дозволили зустрітись лише раз навесні 2024.

Щодо інших затриманих, то частина з них також уже отримала вироки в РФ. На початку вересня суд у Ростові призначив 15 років ув'язнення ще одному адміну "Мелітополь це Україна" Владиславу Гершону.  Окупаційни Запорізький обласний суд в Мелітополі присудив 16 року Георгію Левченку. А Марка Каліуша відправили на примусове лікування. 

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
Росія
Мелітополь
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Читайте також:
Володимир Кудрицький
Автор Марина Клюєва
23 жовтня, 2025 четвер
"Людина у формі забрала розблокований телефон, після чого підійшли з ДБР", - Кудрицький про обшуки
Автор Юрій Мартинович
21 жовтня, 2025 вiвторок
Як ім'я "торговця смертю" стало символом людської величі: 192 роки від народження Альфреда Нобеля
художній музей Лувр
Автор Марія Музиченко
21 жовтня, 2025 вiвторок
Паризька прокурорка озвучила приблизну вартість викрадених коштовностей з Лувру
Київ
+12.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.75
    Купівля 41.75
    Продаж 42.23
  • EUR
    Купівля 48.48
    Продаж 49.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
24 жовтня
20:21
Близький Схід Ємен нафта
Індія після санкцій проти нафтових компаній РФ закупила сировину з Близького Сходу й США, – Bloomberg
20:05
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 24 жовтня
20:02
OPINION
Спроба футурології. Чиєю буде ця земля?
19:57
Оновлено
ФК "Епіцентр"
"Епіцентр" переміг "Олександрію", "Верес" та "Зоря" зіграли внічию: результати й розклад матчів 10-го туру УПЛ
19:44
Оновлено
Володимир Зеленський, Кір Стармер та Марк Рютте (зліва - направо)
У Лондоні відбулася зустріч Коаліції охочих: Британія передає Україні 5 тис. ракет ППО, Франція пообіцяла нові винищувачі Mirage
19:35
Ексклюзив
Європейська площа в Одесі
Мета Росії - захоплення Одеси й для цього вони роблять дві речі, - генерал армії США Кларк
19:33
Мая Санду призначила новим премʼєром Молдови бізнесмена Александру Мунтяну, який 20 років прожив в Україні
19:17
Тетяна Чорновол
"Для мене вигадали цілий букет покарань рівня батальйону, бригади, а тепер і вище": військовослужбовиця Тетяна Чорновол після відмови від депутатства
18:39
Суд в США висунув вбивці українки Ірини Заруцької обвинувачення: йому загрожує смертна кара
18:11
військовий квиток, мобілізація
"Електронний ТЦК": Уряд впровадив автоматичне продовження відстрочок та дозволив подавати документи на їх оформлення через ЦНАП
18:06
Ексклюзив
Військова Європа
Війна досягла того моменту, коли Європі доведеться визнати лише два сценарії, - російський опозиційний політексперт Морозов
18:00
OPINION
Туман переговорів
17:54
Ігор Терехов
Житло втратили 160 тис. людей: Терехов заявив, що збитки Харкова від агресії РФ становлять близько €10,5 млрд
17:54
мобілізація, військовий квиток
"Знепритомнів, впав і вдарився головою": Подільський ТЦК й 71 окрема єгерська бригада ДШВ прокоментували смерть чоловіка після мобілізації у Києві
17:47
Аналітика
Україна і Тайвань
Гарантії безпеки: чому Тайвань може навчити Україну і чому Україна може навчити Тайвань
17:41
Ексклюзив
зуістріч Трампа і Путіна на Алясці
Путін провоює ще 2-3 роки, навіть якщо зараз схиляється до припинення вогню, - Портников
17:31
Ексклюзив
Путін на зустрічі з Герасимовим оголошує 30-годинне великоднє перемир'я (19.04.2025)
Росія продовжуватиме бойові дії в Україні й спробує відкрити другий або навіть третій фронт, - генерал армії США Кларк
17:24
Ексклюзив
Джозефіна Джексон
Не лише ролик з порноакторкою про бетон: що таке дискримінація за ознакою статі в рекламі і скільки штрафів за це уже наклала Держпродспоживслужба
17:19
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган запевнив, що Туреччина готова прийняти зустріч Трампа з Путіним "у будь-який час"
16:41
Генштаб, ЗСУ, фронт
З початку доби на фронті зафіксували 82 бої, Сили оборони відбили 24 атаки на Покровському напрямку
16:41
Оновлено
Кирило Дмитрієв
Посланець РФ Дмитрієв приїхав до США для переговорів після нових санкцій. ЗМІ пишуть, він має зустрітися з Віткоффом
16:20
Ніколас Мадуро
"Ніякої божевільної війни, будь ласка": Мадуро звернувся до Трампа на тлі розгортання військ США в Карибському басейні
16:20
Оновлено
мобілізація в Україні
У Києві після мобілізації помер чоловік: у ТЦК кажуть, що він вже служив. Що відомо про трагедію
16:03
OPINION
Маленька (не)переможна війна Трампа
16:02
Оновлено
рф атакувала Харків КАБами
Росіяни атакували Харків КАБами: пошкождено цивільне підприємство, є постраждалі
15:57
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:54
Оновлено
Катерина Райхе
Глава міненергетики Німеччині в Києві оголосила про виділення €60 млн на відновлення енергетики України
15:50
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін вважає, що змусить Україну капітулювати шляхом деградації українського тилу, - Портников
15:48
Оновлено
Володимир Зеленський поруч із королем Великої Британії Карлом III після огляду почесної варти у Віндзорському замку
"Путін хоче гуманітарної катастрофи в Україні цієї зими": Зеленський у Лондоні зустрівся з Чарльзом ІІІ та Стармером
15:29
обстріл середмістя Херсону
Росіяни атакували середмістя Херсону із РСЗВ: 3 людини загинули, 25 поранено
15:02
ЗСУ, Сили оборони
Сили оборони відкинули ворога поблизу Кучерового Яру на Донеччині, - DeepState
14:54
Кирило Буданов
Понад 1,5 тис. жінок служать у лавах ГУР, - Буданов
14:23
російська авіабомба КАБ-500 що впала у Запорізькій області, серпень 2023-го
Росіяни вперше використали КАБи по Одещині, – ОВА
14:14
Віктор Орбан
Орбан визнав, що Угорщина шукає спосіб обійти нові санкції США проти РФ
14:01
OPINION
Війна не закінчиться, поки Трамп буде президентом
13:57
Оновлено
На Житомирщині чоловік підірвав вибуховий пристрій: 4 людини загинули, є поранені
13:35
Огляд
Шахтна пускова установка, Первомайськ, березень 1994 року
Ціна довіри світовим гарантіям: 34 роки тому Україна обрала без’ядерний шлях
13:19
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
"Путін пообіцяв приголомшливу відповідь на спроби ударів вглиб РФ": у Кремлі звинуватили Україну в небажанні переговорів
13:19
Підозрюють у ґвалтуванні 12-річних учнів та зніманні порнографії: на Київщині судитимуть педагога одного з місцевих ліцеїв
13:04
Ексклюзив
опалення
Ми маємо бути готові навіть до відключення теплоносіїв у будинках, - ексміністр палива та енергетики Плачков
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV