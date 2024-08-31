На війні проти Росії загинув чемпіон світу з кікбоксингу Роман Головатюк

Про це повідомили Кам'янець-Подільська міська рада та Комітет молоді і спорту ВРУ.

"Сьогоднішній ранок сколихнув нашу громаду страшною звісткою про загибель Романа Головатюка...Це жахлива новина, в яку не хочеться вірити. Хочеться, щоб це було помилкою", - йдеться у повідомленні.

У міськраді кажуть, що Роман Головатюк залишив спортивну кар'єру і з перших днів повномасштабного вторгнення пішов на фронт добровольцем.

"Гучно заявив про себе на всю Україну та за її межами у 22-річному віці, коли виборов медаль на Х Всесвітніх іграх у Польщі 2017 року. І після цього він продовжив визначну спортивну кар'єру: ЗМС з кікбоксингу WAKO, фіналіст Всесвітніх ігор, чемпіон світу, багаторазовий володар Кубків світу та Європи, багаторазовий чемпіон України. Славетний атлет, справжній українець, воїн і герой", - наголосили у Спортивному комітеті України.

Довідка. Роман Головатюк народився 30 вересня 1995 у селі Красноставці Хмельницької області. У 2012 році вступив у Подільський державний аграрно-технічний університет, у 2014 році почав займатися у секції кікбоксингу.