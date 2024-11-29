На війні з РФ загинув воїн ЗСУ, поет і прозаїк Мирослав Герасимович
У понеділок, 25 листопада, на війні з російським агресором Мирослав Герасимович (Кулик)
Про це у Facebook повідомив його брат Тарас Кулик.
"В бою з Росією віддав своє життя мій брат - Мирослав Кулик в місті Авдіївка, Донецької області", - йдеться у повідомленні.
Мирослав Герасимович
Мирослав Герасимович (Кулик) - воїн ЗСУ, поет, прозаїк, кіносценарист, музикант, фундатор Школи Вільних Мистецтв імені Вечірнього Простору.
Народився 29 листопада 1967 року у місті Луцьк. Закінчив факультет журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
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