На війні з РФ загинув воїн ЗСУ, поет і прозаїк Мирослав Герасимович

Про це у Facebook повідомив його брат Тарас Кулик.

"В бою з Росією віддав своє життя мій брат - Мирослав Кулик в місті Авдіївка, Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Мирослав Герасимович

Мирослав Герасимович (Кулик) - воїн ЗСУ, поет, прозаїк, кіносценарист, музикант, фундатор Школи Вільних Мистецтв імені Вечірнього Простору.

Народився 29 листопада 1967 року у місті Луцьк. Закінчив факультет журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.